Raeţchi: Generalul Ciucă a rezistat în faţa presiunii politice, apărând interesele Armatei. Dragnea l-a atacat public pe tema rachetelor Patriot

„Decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a prelungi mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Apărării este firească. Traversăm o perioadă tensionată la nivel internaţional si regional, iar schimbările in esalonul cel mai înalt de conducere a Armatei nu sunt indicate. In plus, apar din ce în ce mai multe speculaţii privind existenţa unor interese politice în programul de înzestrare a Armatei şi o eventuală schimbare ar întări impresia unei imixtiuni politice nedorite“, a scris Raeţchi pe Facebook.

„Reamintesc faptul că preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat un atac public suprinzător la adresa generalului Nicolae Ciucă pe tema achiziţionării sistemului de rachete Patriot, lucru care demonstrează că a existat o presiune politică asupra Şefului Statului Major al Apărării. Faptul că generalul Ciucă a rezistat în faţa acesteia, apărând interesele Armatei, arată, încă o dată, că este un profesionist care şi-a onorat reputaţia recunoscută: fost combatant în Irak şi Afganistan în fruntea batalionului Scorpionii Roşii şi fost şef al Statului Major al Forţelor Terestre“, adaugă liberalul.

În final, Ovidiu Raeţchi susţine că Armata nu trebuie implicată sub nicio formă în lupta politică, „mai ales când miza principală este obsesia pentru control, în toate domeniile, a unui politician cu grave probleme penale“, cu trimitere la liderul PSD Liviu Dragnea.

Preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să-l numească pe generalul Dumitru Scarlat în funcţia de şef al Statului Major al Armatei. Scarlat a fost propus de ministrul PSD Gabriel Leş. „O situaţie foarte neplăcută care arată încă o dată în plus, dacă ar fi fost nevoie, că PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale ţării“, a motivat şeful statului, care a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciucă în fruntea Armatei.