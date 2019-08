Radu Cristescu, fost membru PMP, s-a înscris în PSD: Am răspuns afirmativ şi cu onoare invitaţiei doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă

”PSD-ul se schimbă, iar eu cred în această schimbare, PSD-ul reformat este cea mai bună soluţie pentru români. Am răspuns afirmativ şi cu onoare invitaţiei doamnei prim ministru Viorica Dăncilă de a mă alătura acestei mişcări noi!”, a scris Cristescu pe Facebook.

El relatează că face politică, oficial de cinci ani, din pasiune şi cu pasiune şi afirmă că pentru a reuşi să schimbi şi să sprijini un popor trebuie să lucrezi împreună cu oameni care vor aceleaşi lucruri.

”Mi-am început parcursul alături de un partid, pentru progresul românilor, loial unui om, am construit pentru viitor, dar am realizat pe parcurs că loialitatea poate fi privită ca slăbiciune, iar viziunea mea nu a mai avut ecou.În toată această perioadă, am avut propuneri multiple de a adera la toate partidele importante şi mari din România. Am ales în ultimul an să colaborez cu partide mici, cu oameni inimoşi, români adevăraţi şi le mulţumesc pentru oportunitate! Am realizat însă că pentru a influenţa în bine trebuie să alegi un motor puternic!”, îşi explică Radu Cristescu decizia.

Cristescu a fost exclus din PMP în 2018, iar în 11 iunie anul acesta a depus la Parchetul General un denunţ împotriva lui Traian Băsescu, ca urmare a informaţiilor privind colaborarea acestuia cu Securitatea, acuzîndu-l pe fostul preşedinte de fals şi uz de fals.

”Azi am depus un denunţ la Parchetul General împotriva fostului preşedinte Traian Băsescu. Având în vedere datele aparute in mass media din care reiese faptul că a deţinut calitatea de colaborator al Securităţii, nu avea dreptul de a candida şi de a fi ales în funcţia de Preşedinte al României – functţe pe care a deţinut-o pe parcursul unui număr de două mandate şi respectiv de fi inclus in anul 2016 pe listele la alegerile parlamentare şi inclusiv nu avea dreptul de a candida şi de a fi ales in functia de senator în Parlamentul României şi de asemenea nu avea dreptul de a candida la alegerile europarlamentare din 2019”, a scris atunci Cristescu pe Facebook.

