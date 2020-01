PSD s-a plâns degeaba la Bruxelles. Dezbaterea pe tema sistemului electoral a fost respinsă

”Chiar acum am bătut din nou PSD în plenul Parlamentului European. PSD a cerut dezbatere despre România în plenul Parlamentului European sub pretextul că alegerea primarilor în două tururi ar afecta statul de drept din România. Noi am câştigat, PSD a pierdut. Am văzut astăzi din nou că pesediştii nu pot obţine nimic, nu au credibilitate în Europa şi cer lucruri împotriva voinţei oamenilor”, a scris europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pe Facebook.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că joi va depune moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban după ce acesta şi-a asumat răspunderea pe legea electorală.