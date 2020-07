PSD: PNL îi pune zilnic în pericol pe români din incompetenţă şi hoţie. Mii de infectaţi pot intra zilnic în ţară „din prostia Cabinetului PNL”

”Liberalii acuză românii că nu respectă regulile, dar chiar PNL îi pune zilnic în pericol din incompetenţă şi hoţie. Adevăratul virus este Guvernul VID! Imaginile haosului total de la Otopeni, cu sute de oameni înghesuiţi la controale, sunt oribile. Un singur bolnav poate provoca o explozie de infectări. Într-o ţară normală, Vela şi Tătaru erau făcuţi deja pachet şi lăsaţi la vatră. Şi-au compromis sistemul de carantinare din orgoliul sinucigaş de a legifera cum a vrut muşchiul lui Orban.”, consideră PSD.

Social-democraţii susţin că mii de infectaţi pot intra zilnic în ţară ”din prostia Cabinetului PNL”.

”Într-o ţară normală, un asemenea guvern trebuie să plece, nu să ameninţe că prelungeşte iar starea de alertă. Guvernarea liberală ştie să-şi protejeze afacerile cu măşti şi păcănele, nu şi cetăţenii. Pentru ei, românii sunt doar victime colaterale”, conchide PSD.

Imagini cu sute de pasageri înghesuiţi pe Aeroportul Henri Coandă, la sosiri din cauza controalelor anti-Covid au fost distribuite pe reţelele sociale, purtătorul de cuvând al aeroportului, Valentin Iordache, declarând pentru Digi24.ro că DSP are doar doi angajaţi care verifică fiecare pasager în parte (completare/verificare declaraţie, plus câteva întrebări, semnătură, ştampilă etc.), ceea ce face ca traficul pasagerilor în terminal să fie blocat.