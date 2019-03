PSD a mai găsit o funcţie pentru Olguţa Vasilescu: Dragnea o propune în conducerea Camerei Deputaţilor

După ce şi-a dat demisia din postul de ministru al Muncii şi a fost refuzată apoi de Klaus Iohannis la Transporturi şi la Dezvoltare, Lia Olguţa Vasilescu a fost numită consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă. Aceasta a subliniat că premierul şi-a dorit să rămână în echipa guvernamentală, aşa că a ales să fie consilier onorific al lui Dăncilă pe probleme de infrastructură, pentru a realiza obictivele promise de către PSD în campania electorală.





Deputatul PSD Mircea Drăghici şi-a dat demisia din funcţia de secretar al Camerei Deputaţilor, urmând ca decizia sa să fie votată luni în Biroul Permanent.







„Astăzi (duminică -n.r.), am participat la Conferinţa de alegeri a PSD Gorj. Felicitări noii echipe de conducere alese şi preşedintelui Mihai Weber! Oltenia intra in campanie electorală! Oltenii vor realizarea drumurilor expres Piteşti- Craiova şi Craiova- Targu Jiu, in a căror realizare voi avea prilejul sa ma implic personal! Chiar dacă nu am putut sa o fac din calitatea de ministru, voi putea sa supraveghez lucrările la aceste obiective din funcţia de consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructura, singura poziţie care îmi permite sa îmi păstrez şi mandatul de deputat de Dolj ales in Parlamentul României. Premierul Viorica Dancila şi-a dorit sa rămân in echipa guvernamentală şi am optat pentru aceasta funcţie, din dorinţa de a participa activ la realizarea unor obiective pe care le-am promis in campania electorală!”, a scris Olguţa Vasilescu, duminică, pe Facebook.





Reacţia fostului ministru vine după ce miercuri, Liviu Dragnea a anunţa la Târgu-Jiu că de fapt Lia Olguţa Vasilescu a fost cea care a solicitat să fie consilierul onorific al premierului pe probleme de infrastructură.



