PSD l-a încălecat pe Iohannis şi în CSAT

Potrivit legii, preşedintele convoacă CSAT, „trimestrial sau ori de câte ori este necesar“. De asemenea, CSAT poate fi convocat şi la „iniţiativa unei treimi din numărul membrilor săi“, însă nu s-a întâmplat vreodată ca Executivul să treacă peste capul preşedintelui, nici măcar atunci când la Cotroceni se afla Traian Băsescu, iar la Palatul Victoria era Victor Ponta, în plină guvernare USL.

Cum s-a ajuns aici? Guvernul a adoptat în urmă cu două săptămâni rectificarea bugetară pentru finalul anului 2018. În condiţiile în care bugetul de stat implică şi instituţiile din sistemul de securitate naţională, rectificarea trebuia avizată şi de CSAT. Numai că şeful statului nu s-a grăbit să convoce o şedinţă a CSAT, ca răspuns la decizia Guvernului de a tăia o sumă importantă din bugetul Adminsitraţiei Prezidenţiale, dar şi a serviciilor secrete.

În replică, Guvernul l-a taxat pe şeful statului, obligându-l să convoace CSAT. Şapte din cei 13 membri ai CSAT sunt miniştri PSD-ALDE, în timp ce Klaus Iohannis are de partea sa numai cinci membri. „Solicitarea de convocare a CSAT, în regim de urgenţă, are în vedere necesitatea adoptării primei rectificări bugetare din acest an pentru asigurarea resurselor necesare plăţii cheltuielilor obligatorii ale bugetului general consolidat, respectiv drepturi de natură salarială, cheltuieli cu asistenţa socială, echilibrarea bugetelor locale, cheltuieli pentru plata contribuţiei României la UE, precum şi finanţarea activităţilor de combatere a pestei porcine africane“, argumentează Guvernul.

„Consecinţe grave asupra României“

Mădălina Dobrovolschi, purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei, a acuzat Guvernul că sabotează interesele ţării. „Preşedintele consideră că rectficarea reprezintă o încălcare grosolană şi o încercare de a bloca activitatea unei institituţii fundamentale. Consecinţele sunt grave asupra acţiunilor preşedintelui României şi a reprezentării statului român. România nu va putea fi reprezentată şi nu va putea să îşi onoreze angajamentele internaţionale asumate, precum Summitul celor Trei Mări, organizat la Bucureşti, care va avea peste 600 de participanţi din 12 state“, a spus Mădălina Dobrovolschi.

Răspunsul a venit de la Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă, care a spus că la rectificarea bugetară nu se acordă fonduri suplimentare „doar pentru că îţi doreşti tu să te plimbi cu bucătarul peste tot pe unde te duci la vilele de protocol“.