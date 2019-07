PSD a început atacul la Iohannis. „Faci referendum ca să nu mai poată fi amnistiaţi corupţii, dar nu ai nicio problema cu criminalii, pedofilii“

„Cand faci referendum ca sa nu mai poata fi amnistiati coruptii, dar nu ai nicio problema cu criminalii, pedofilii, rapitorii de copii, de ce te-ar mira ca un procuror se misca imediat pentru o «suspiciune rezonabila» de abuz in serviciu sau pe la vreo adoptie internationala, dar nu considera atat de importanta o posibila crima incat sa puna in aplicare un mandat de perchezitie pe care il si obtinuse? Si daca mai afli ca procurorul e #rezist, ai tabloul complet! Asta ca sa nu mai amintim ca, in Romania, performantele «organelor» sunt invers proportionale fata de bugetele acordate cu atata darnicie...

UPDATE: Seful politiei nationale spune ca politistii au cerut imperativ procurorului sa intre urgent in casa respectiva, dar nu au fost lasati pana la ora 6 dimineata, desi legea le permitea. Sefii politiei pleaca toti acasa. Pe cat facem pariu ca procurorul ramane si nu va raspunde niciodata?“, a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, la România TV, că Viorica Dăncilă profită ”de aşa un necaz ca să facă un joc politic minor” şi că atât premierul, cât şi preşedintele Iohannis nu au ştiut să reacţioneze în faţa unei astfel de situaţii.

