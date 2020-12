PSD boicotează consultările pentru premier de la Cotroceni. Ciolacu: Acest nou CDR nu are legitimitate

„PSD nu va participa la circul ieftin condus de preşedintele iohannis. Am luat decizia ca astăzi PSD să nu se prezinte la consultările de la Cotroceni. Gaşca pierzătorilor au creat o majoritate de conjunctură. Acest nou CDR, care nu are legitimitate în ceea ce priveşte voturile românilor şi opţiunea românilor pentru propunerea de prim-ministru. PSD va intra total în opoziţie. Vom face o opoziţie dură, cum merită românii să fie reprezentaţi de PSD şi vedem că actualul CDR nu are nicio soluţie. Nici pentru criza sanitară nici pentru criza economică. Aşteptăm programul de guvernare al noului CDR şi nu în ultimul rând, aşteptăm bugetul de stat care cu siguranţă va fi un buget al austerităţii”, a declarat marţi Marcel Ciolacu.





Întrebat de ce nu face o propunere oficială, Marcel Ciolacu a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis s-a pronunţat deja asupra coaliţiei pe care o doreşte.





„Preşedintele a fost purtătorul de cuvânt şi vârful de lancie al PNL în timpul campaniei electorale. S-a antepronunţat ce coaliţie doreşte să conducă Românie. Coaliţia pierzătorilor”, a adăugat liderul PSD.





Preşedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marţi partidele şi formaţiunile parlamentare la consultări în vederea desemnării unui prim-ministru. Consultările începeau la ora 15.00, cu delegaţia PSD, ultima rundă de discuţii fiind programată la ora 17:30, cu delegaţia minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament, iar la final este aşteptat anunţul referitor la premier.

Şeful statului a avut prima rundă de consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare în 14 decembrie, dar la finalul zilei a anunţat că nu erau întrunite condiţiile pentru desemnarea unui premier.

Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş, Kelemen Hunor - au semnat, luni, în prezenţa premierului pe care îl susţin, Florin Cîţu, Acordul de guvernare 2020 - 2024, după mai bine de o săptămână de negocieri pe programul de guvernare şi pe modul de împărţire a portofoliilor de ministru, a funcţiilor de prefect şi a celor de secretar de stat.

Documentul consemnează că partidele semnatare înţeleg că prezenţa scăzută la vot este un semnal de alarmă pentru democraţia noastră şi se angajează să respecte voinţa cetăţenilor exprimată în 6 decembrie şi să nu schimbe, prin traseism politic, rezultatul votului dat de cetăţeni şi majoritatea ce decurge din acest pact politic.

Conform articolului 103 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.