Prună îl contrazice pe Şerban Nicolae: A grăit de la tribuna Parlamentului o prostie şi o minciună. Ba da, corupţii ne violează şi ne tâlhăresc pe noi toţi

„Senatorul Serban Nicolae a grăit de la tribuna parlamentului o prostie şi o minciună. Şi părea satisfacut de performanţa sa. Nu mă interesează Nicolae, însă m-a invocat direct. Sunt obligată să îi răspund, cu tot dispreţul pentru modul murdar în care face politică”, şi-a început Raluca Prună mesajul pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al justiţiei din Guvernul Cioloş a explicat de ce infracţiunea de corupţie este „chiar mai rea” decât cele de viol şi tâlhărie.

„1. Prostia: «Corupţii nu violează, corupţii nu aşteaptă tinerele la lift»

Ba da, coruptii ne violeaza si ne talharesc pe noi toti. Chiar si pe senatorul Nicolae caruia ii fura sansa sa doarma linistit si il obliga sa faca aparari penibile. Niciun coleg al sau de politica, deja condamnat pentru coruptie nu e mai bun decat un violator sau talhar. E chiar mult mai rau. Violenta cu care vine coruptia de stat e multiplicata de milioane de ori. Victima e intreaga societate, care moare in spitale si pe drumurile proaste, care are scoli proaste si careia i se fura viitorul, sansele si resursele. Toate casele de neam prost ale coruptilor, insirate parvenit pe mai multe strazi, sunt din banii furati de la noi toti. La fel arta in care investesc, masinile de lux, proprietatile in strainatate si conturile in paradisuri fiscale: toate luate prin rapt de la noi toti.

FBI a facut de ani buni profilul comportamental al infractorilor de tip gulere albe. Infractionalitatea economica (coruptie, evaziune, spalare de bani) nu e facuta de oameni subtiri, cum crede Nicolae. Asta e un mit demontat de mult. E facuta de cele mai multe ori de oameni care au comportament si rezolutie infractionala intemeiate pe narcisism, personalitate antisociala devianta si psihopatie”, a scris Prună.

Totodată, aceasta a ţinut să explice şi parcursul legislativ al legii recursului compensatoriu, după ce Şerban Nicolae a declarat în Parlament că ar fi o lege propusă de Guvernul Cioloş.

„2. Minciuna: Legea privind recursul compensatoriu a fost promovata de guvernul Cioloş. Nu e adevărat. Ideea aparţine guvernului Cioloş, dar proiectul nostru a fost clasat de Senat pe 27 decembrie 2016. Proiectul de lege a fost adoptat de guvernul Grindeanu şi, prin absenţa magistrală a ministrului Toader la dezbateri, a fost complet deturnat, masacrat şi instrumentalizat în Parlament. Răspunderea pentru adoptarea lui în forma actuală şi pentru efecte este exclusiv a coaliţiei PSD/ALDE. Vă rog să vă uitaţi pe fişa actului legislativ. E pe pagina Senatului în care ne reprezintă Şerban Nicolae”, a conchis fostul ministru al Justiţiei.