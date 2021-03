Proteste pentru problemele minerilor.  AUR, discuţii cu Virgil Popescu: „În loc să ne vedem de problemele din teritoriu, stăm să ne rugăm de acest ministru”

Liderul AUR, Gerge Simion, a declarat marţi dimineaţă că ministrul Energiei trebuia să rezolve problemele minerilor „de mai multe săptămâni” şi că oamenii nu s-au adunat „ofensiv” în faţa ministerului, ci pentru a dialoga în vederea rezolvării urgente a situaţiei.

„Trebuie să rezolve acum, în această dimineaţă, problema cu minerii care sunt închişi în mine şi problema căldurii din Deva. Trebuia să le rezolve de mai multe săptămâni, dânşii sunt populişti. Aşteptăm să dialogăm, suntem 30 de parlamentari AUR, nu am venit cu steaguri, nici ofensiv, am venit să dialogăm, dar situaţia este de asemenea manieră încât trebuie rezolvată urgent”, a declarat George Simion.

Parlamentarii AUR au fost primiţi să discute cu ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„Noi am ajuns la 9,00 dimineaţă aici, ministrul nu era, spunea că nu ştie când ajunge pentru că are treburi urgente. Acum câteva secunde am primit un semn că gata, ministrul vine. Intrăm, mergem să discutăm cu el, pentru că lucrurile trebuie rezolvate acum. El trebuia să facă o celulă de criză imediat ce acei mineri de la Crucea, din Suceava, s-au dus în subteran, el trebuia să se mişte pentru situaţia termocentralei de la Mintia. Aceste obiective strategice naţionale se vor închide, nu trebuie să venim noi, 30 de parlamentari, în loc să ne vedem de problemele din teritoriu, din judeţ, să stăm şi să ne rugăm de acest ministru”, a declarat copreşedintele AUR George Simion.

La protest participă 30 de parlamentari AUR, care îi cer ministrului Virgil Popescu să intervină „urgent” în rezolvarea unor probleme „arzătoare”, cum ar fi deblocarea cărbunelui din Portul Constanţa pentru repornirea Termocentralei Mintia şi plata drepturilor restante pentru minerii închişi în Mina Crucea.