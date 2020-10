Pro România a depus listele candidaţilor la parlamentare pe Bucureşti. Ponta deschide lista la Cameră, iar Tăriceanu pe cea de la Senat

Astfel, primii zece candidaţi ai Pro România pentru Camera Deputaţilor sunt: Victor Viorel Ponta, Gabriela Maria Podaşcă, Silviu Predoiu, Tudor-Tim Ionescu, Ion-Valentin Voicu, Anca Elena Bălăşoiu, Ciprian-Nicolae Văcaru, Ioana-Alexandra Sîrbescu, Marius-Ionel Ivan, Mircea Adrian Maiorescu.





La Senat, primii zece candidaţi ai Pro România sunt: Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Mihai-Călin Precup, Otilia Sava, Andrei-George Metehău, Dragoş Cazacu, Carmen-Marilena Horghidan, Dumitru Tudose, Mihai-Daniel Lazăr, Victor-Ştefan Patrichi, Cristian Mărăcine.





„România are nevoie să scape de guvernul Orban. Iar pentru asta este nevoie de Pro România, este nevoie de oameni ca mine şi ca Tăriceanu, oameni care am scos ţara din criză, care am guvernat ţara în momente dificile şi care am arătat că oamenii pot să trăiască mai bine, cu speranţă în viitor. Echipa Pro România din Parlament va lupta pentru soluţiile corecte anti-criză. Avem oameni cu experienţă, domnul Tăriceanu, dl Predoiu, avem şi foarte mulţi oameni tineri, Gabriela Podaşcă, Tudor Ionescu, Mihai Precup, oameni care pot să aducă energia şi tinereţea şi pe care putem să-i lăsăm după noi, să conducă echipa PRO România cu încredere. Avem şi competenţa, şi oamenii, şi argumentele să fim partidul care opreşte în Parlament abuzuri împotriva românilor”, a declarat Victor Ponta, după depunerea listei de candidaţi.





La rândul său, Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că el şi Victor Ponta au repus pe şine România şi au adus creştere economică. Tăriceanu a precizat că pe 8 noiembrie vor avea loc două congrese simultane ale Pro România şi ALDE pentru fuziunea celor două formaţiuni.





„Toţi alegătorii ALDE trebuie să ştie de acum că, votând lista Pro România, votează pe această listă şi reprezentanţii ALDE, iar partidul născut din această fuziune va fi un partid care va avea compoenta de responsabilitate socială, de politică socială coerentă, ca şi până acum, dar şi o componentă liberală. Şi cred că este important mesajul nostru pentru alegători, căci românii îşi dau seama că această criză nu va dura la infinit şi se întrebă ce vom face după această criză. Este clar că Guvernul Orban nu este capabil să gestioneze revenirea la normalitate. Atât eu, cât şi Victor Ponta, am reuşit să repunem România pe şine, să aducem creştere economică. Experienţa noastră comună va fi extrem de utilă în momentul în care românii se vor uita în stânga şi în drepta după alternative, după oameni care să ajute România să iasă din criză. Vom sta alături de toţi românii să le apărăm drepturile”, a explicat Tăriceanu.





Între anii 2000–2004, Silviu Predoiu a avut funcţia de şef de direcţie în cadrul SIE, conducând pe rând următoarele departamente: combaterea crimei organizate (2000-2004), antiterorism (2002-2003) şi protecţie internă (2003-2004).