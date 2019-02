Primul lider PSD care şi-a anunţat candidatura la prezidenţiale: „Merg până la capăt“

”Merg până la capăt. Mulţi îmi transmit, de mai bine de un an, mesaje în care mă încurajează să candidez la alegerile prezidenţiale din acest an. Ca să fie lucrurile clare, o spun acum: Da, voi candida la alegerile prezidenţiale din acest an! Vreau foarte mult să ofer o alternativă sănătoasă, un exemplu”, a spus Liviu Pleşoianu.

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seara, la Antena 3, din nou, că se gândeşte serios la o candidatură la alegerile prezidenţiale de la finalul acestui an. El a admis că la PSD poate fi o chestiune de orgoliu susţinerea unui candidat care nu este din partid, dar a spus că trebuie să facă „un calcul la rece“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: