Primele trădări ale moţiunii de cenzură. Kelemen Hunor: Am auzit că unii au plecat din ţară, dintre cei care au semnat

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat, la Timişoara, în cadrul unei conferinţe de presă, că UDMR a semnat şi va vota moţiunea de cenzură la adresa Guvernului şi că el vede un guvern politic.„Sâmbătă se încearcă dezbaterea moţiunii. S-a depus, în sfârşit, această moţiune. Nu înţeleg de ce s-a întârziat atât. Există 237 de semnături, dar e nevoie de 233 voturi. Noi în luna mai am luat decizia, în iunie a votat moţiunea. Nu a trecut, nu s-a schimbat nimic de atunci. Am semnat şi vom vota şi în această lună şi în această sesiune parlamentară. Trebuie discutat foarte serios, dacă trece moţiunea, ce urmează după. Nu mă încântă foarte mult, mă interesează ce se întâmplă dacă pică guvenrul. Văd un guvern politic, nu tehnocrat, care nu dă ordonanţe de urgenţă şi nu încearcă să facă reforme”, a declarat Kelemen Hunor.Liderul UDMR a mai spus că are informaţii că unii parlamentari care au semnat moţiunea, au plecat din ţară.„Am auzit că unii au plecat din ţară, dintre cei care au semnat moţiunea de cenzură, că nu au ştiut că va fi sâmbătă. Sâmbătă un vot ar fi cu un rezultat destul de previzibil. Am auzit că cei din PMP pleacă la Bruxelles. Dacă lipsesc 5 oameni, s-a dus, presupunând că toţi votează pentru moţiune. De aceea am spus că simt o nesiguranţă legată de moţiune. Aş fi spus în prima săptămână din septemberie, ar fost mult mai bine să depunem moţiunea. Se doreşte să pice guvenrul, dar nimeni nu ştie ce urmează. E prima dată când într-adevăr există şanse reale să treacă moţiunea. Când a plecat ALDE de la guvernare, s-a schimbat situaţia, în luna august. Psihologic, prima săptămână din septembrie trebuia acţionat”, a declarat Kelemen Hunor.Liderul UDMD a mai spus că în acest moment îl intereseaţă UDMR şi ţara şi „dacă nu e posibilă o guvernare bună, nu trebuie să insişti să guvernezi. Niciodată nu s-a reuşit să se ajungă la alegeri anticipate în 30 de ani”.