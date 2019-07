Cad primele capete în PSD după Congres: Şerban Nicolae nu mai e liderul senatorilor. Robert Negoiţă, suspendat şase luni din partid

Premierul Viorica Dăncilă a dezvăluit, înainte de Congres, că senatorii PSD au fost convocaţi de Şerban Nicolae la o întâlnire pe tema şefiei BNR, fără ca ea dă fie anunţată.

„Vreau să fac o precizare. Îmi respect foarte mult colegii, îmi respect foarte mult colegele, îi repect foarte mult pe deputaţii şi senatorii din Parlamentul României. Întotdeauna am susţinut că trebuie ca Parlamentul României să fie o instituţie respectată, este cea mai democratică instituţie, reprezentanţii sunt aleşi prin votul cetăţenilor. Nu mi-aş fi permis niciodată să sfidez pe cineva din Parlament sau să nu fiu prezentă la anumite reuniuni. Nu am fost prezentă miercuri (la întâlnirea cu senatorii PSD - n.r) pentru că nu am avut o discuţie legată de acest lucru. Luni seara am discutat despre o întâlnire cu senatorii, dar nimeni nu m-a anunţat că miercuri la ora 13.00 vor o întâlnire cu premierul. Cred că e de datoria mea să fac această precizare din respect pentru cei care au participat la întâlnire şi au văzut că premierul nu este. Consider că a fost o mică inadvertenţă şi nu vreau să acuz pe nimeni”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Întrebat, înainte de Congres, ce părere are despre Viorica Dăncilă, Marian Opişan şi Niculae Bădălău la şefia PSD, Robert Negoiţă a replicat: "Pot să mă abţin? Un coşmar! Nu vreau să intru prea mult în detalii. Scenarii putem să ne imaginăm multe. Ăsta pe care mi l-aţi spus e un coşmar".

„Eu nu am votat cu PSD la alegerile de pe 26 mai. Nu spun cu cine am votat. Vă spun doar că nu am votat cu PSD. Eu am votat pentru excluderea lui Liviu Dragnea din partid“, a mai spus Robert Negoiţă.

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, nu mai este de acceptat ca un membru să se poziţioneze împotriva partidului şi să îl atace, precizând că toate nemulţumirile trebuie spuse în interiorul PSD, iar dacă acest lucru nu se întâmplă trebuie dată dovadă de fermitate.

