Scandalul semnăturilor false. Florea, către PNL şi USR-PLUS: V-aţi transformat în pavăza lui Piedone şi în trompeta finului lui Vanghelie

„O serie de ticăloşi, de infractori deghizaţi în politiceni falsifică şi distribuie în spaţiul public o serie de falsuri, conştienţi că nu au nicio şansă să ne învingă la urne, nici pe mine şi nici pe dvs. Acesta este motivul pentru care am formulat plângere penală pentru inducerea în eroare a organelor judiciare tuturor celor care au fabricat hârtii şi filmuleţe mincinoase. Am un mesaj pentru PNL, pentru USR şi pentru PLUS: v-aţi transformat în pavăza lui Piedone şi în trompeta finului lui Vanghelie”, a anunţat Daniel Florea pe Facebook.

Alianţa USR-PLUS a anunţat că a sesizat Poliţia şi DNA după ce, pe reţelele sociale, a apărut un filmuleţ în care angajaţi ai Primăriei Sectorului 5 par că falsifică semnături pentru candidaturile primarului Sectorului 5, Daniel Florea, şi a primarului general Gabriela Firea. „Furtul (=peseditul) este în firea lor!”, a afirmat ieri Vlad Voiculescu.