Primarul PSD al oraşului Pucioasa, după ce a semnat iniţiativa „Fără penali”: Am crezut că fac un serviciu PSD. Nu mă aşteptam să se ajungă aici niciodată

„Nu mă aşteptam să se ajungă aici niciodată, Deci sincer, după 21 de ani de partid să citeşti un comunicat din ăsta... Eu sunt înaintea lui Dragnea în PSD şi a multor altora şi nici n-am venit de la alt partid", a declarat Constantin Ana, comentând reacţia liderilor partidului faţă de gestul său.

Primarul social-democrat din Pucioasa a explicat că a vrut să facă un serviciu partidului şi echipei din care face parte, neaşteptându-se la o astfel de reacţie din partea liderilor. De asemenea, Constantin Ana consideră că, prin gestul său, a încercat să aducă oamenii la aceeaşi masă, fiind unul care „trăieşte printre oameni”.

"În mintea mea am crezut că fac un serviciu PSD- ului, în niciun caz un deserviciu. Şi acum cred acelaşi lucru; că am arătat că suntem şi noi oameni mai presus de orice. Deci din punctul meu de vedere am crezut că aduc un plus echipei din care fac parte. Se pare că nu este concluzia la care au ajuns şi ei astăzi. Câţiva dintre liderii centrali mi-au răstălmăcit toate mesajele pe toate părţile şi concluzia a fost că am un discurs populist şi că n-am înţeles nimic. Nu-i aşa. Eu trăiesc aici, între oameni, nu într-un castel de cleştar. Nu pot să-mi explic de ce s-a interpretat atât de ciudat iniţiativa mea. Eu asta am vrut, să aduc oamenii la aceeaşi masă. Mai presus de iniţiativa lor. Putea să fie altă iniţiativă. Asta a fost!", a declarat primarul.

Acesta a adăugat că în România nu mai există dialog şi speră ca această acţiune să nu afecteze proiectele viitoare, având în continuare nevoie de susţinerea partidului.

"Nu mai ai niciun argument în nicio discuţie cu nimeni. Eu, ca PSD-ist, dacă deschideam gura în faţa unuia mai vehement dintre tinerii din piaţă, eram luat pe sus. «Sunteţi toţi hoţi, trebuie să dispăreţi, de ce v-aţi născut?» Dar tocmai asta am vrut să fac. Am înghiţit şi am vrut să dau un exemplu. Am mari aşteptări de la ei (conducerea centrală a partidului - n.red.). Dacă nu se vor concretiza, sper să nu-mi fac gânduri că dintr-un motiv sau altul nu am intrat pe PNDL-ul ăsta unde aştept cu sufletul la gură să primesc finanţare pentru Colegiul Naţional «Nicolae Titulescu». Am speranţe mari în ei, acum, în acest moment. Am masterplanul de turism unde totuşi s-a văzut sprijinul lor, pentru că suntem prinşi cu două proiecte imense”, a completat edilul.

Primarul oraşului Pucioasa, Constantin Ana, a semnat, duminică, iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”. El a spus că a semnat documentul fără nicio reţinere şi fără nicio emoţie că gestul său va fi sancţionat politic de superiorii săi şi i-a îndemnat şi pe alţi colegi de partid să facă acelaşi lucru.

Preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, a calificat gestul primarului ca fiind inacceptabil şi de natură a crea confuzie în interiorul partidului şi electoratului Partidului Social Democrat şi, prin urmare, va fi analizat în forurile de conducere ale formaţiunii.

„Gestul domnului Ana Constantin este unul personal. Poziţia sa nu reprezintă poziţia Organizaţiei Judeţene Dâmboviţa a Partidului Social Democrat, care nu girează acţiunile politice ale adversarilor săi. PSD Dâmboviţa rămâne consecvent actelor normative adoptate în sesiunea parlamentară încheiată recent, prin care s-au adus modificări legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar, Codului penal şi Codului de procedură penală”, se arată într-un comunicat emis de Ţuţuianu.

El a mai susţine şi că noţiunea „penal" nu este statuată juridic, fiind „folosită agresiv doar ca un pretext de discreditare a Partidului Social Democrat, coaliţiei de guvernare şi a liderilor săi”.