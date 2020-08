Primarul „independent” care şi-a pus în comuna în care candidează bannere atât cu PSD, cât şi cu PNL

„Candidatul de la PNL (n.red.: Costel Şoptică) este consăteanul nostru, iar PSD susţine candidatura independentă pentru funcţia de primar. Şi mi se pare normal să răspund cu aceeaşi monedă. Domnul Şoptică ştie de acest lucru, pentru că înainte de a face bannerele doar am discutat cu ambele tabere. Dacă ambele partide şi nu doar ei, niciun partid cu excepţia Pro Romania nu are candidatură pentru primar la Suharau. Unii susţin candidatura mea, alţii poate nu o susţin, şi PNL-ul şi PSD-ul, am discutat cu ambii şi am stabilit că facem bannerele aşa", a declarat Marcel Chelariu pentru Botosaneanul.ro.