Un alt primar PSD, acuzat că ar fi agresat unul dintre voluntarii care au mers să depună semnăturile pentru „Fără penali în funcţii publice“. Reacţia edilului

„La Primăria Căpâlna, după ce ne-a înregistrat listele – care trebuie verificate, conform legii, de către autorităţile publice locale – o angajată ne-a întrebat unde mai mergem. Noi, naivi, am spus că la Holod. Când am ajuns la intrarea în Holod, deja ne aştepta o maşină de Poliţie”, a declarat pentru Bihoreanul Adrian Ruja, unul dintre cei doi voluntari. Potrivit lui Ruja, cei doi voluntari ai Asociaţiei Oradea Civică au intrat în sediul Primăriei Holod la ora 15.10, unde un angajat de la Registratură i-a „îndrumat” spre Biroul Agricol, pentru înregistrarea listelor.

Din acest moment a început conflictul cu cei din Primăria Holod, venind şi primarul. „A strigat că ce treabă are el cu listele astea şi ne-a spus să ieşim, că nu le înregistrează. Apoi m-a luat pe mine de mână, strigând „Ieşiţi în p... mea afară!”, şi ne-a scos. Am plecat, că nu am vrut să se întâmple ceva. La ieşire, în faţa Primăriei era maşina Poliţiei”, a mai spus Ruja.

Acesta a adăugat că va preda listele la sediul USR, pentru ca o altă echipă de voluntari să încerce, din nou, să le înregsitreze la Primăria Holod. „„Ce să facă Primăria cu listele alea? În ce calitate să le înregistreze, să verifice dacă oamenii ăia (n.r. – semnatarii) există sau nu, dacă semnăturile sunt valabile sau nu?”, a declarat edilul, care susţine însă că că s-a purtat „frumos” cu cei doi orădeni. „Nu vorbiţi prostii, că vă dau martor, era omul de la Biroul Agricol. Ei nici nu s-au prezentat Le-am zis că nici nu ştiu în ce calitate să le înregistreze Primăria. Nu-i treaba mea, le-am zis. Dar eu frumos am vorbit cu ei”, a declarat, la rândul său primarul Horga, pentru presa locală.

Ieri, mai mulţi reprezentanţi ai USR l-au acuzat pe primarul din Dărmăneşti că i-ar fi bătut când au mers să depună semnăturile pentru „Fără penali în funcţii publice“.

„Vom depune plângeri penale împotriva tuturor primarilor care vor refuza să valideze semnăturile oamenilor şi îi vor agresa pe cei care merg să depună dosarele. Astfel de acţiuni sunt intolerabile, iar abuzatorii şi cei care cred că primăria le aparţine vor fi daţi în judecată”, au anunţat şi cei de la USR,formaţiune condusă de Dan Barna.