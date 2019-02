Primarii sectoarelor 5 şi 6 o contrazic pe Firea şi salută bugetele stabilite de Guvern

Prezentăm mai jos fragmente din comunicatul Gabrielei Firea referitoare la bugetele alocate Primăriei Capitalei, respectiv primăriilor de sector.





„Se spune că s-au tăiat bani mulţi de la Primăria Capitalei, pentru a fi alocaţi la sectoare.





Atât Primaria Capitalei, cât şi cele de sector, au nevoie de finanţare, pentru că îndeplinesc atribuţii diferite.





Atrag atenţia că cetăţenii vor fi direct prejudiciaţi, pentru că sectoarele nu au competenţe prin lege să achite facturile pentru: transport public în comun, termoficare, 20 de spitale la care vin bolnavi din toată ţara, iluminat public, mari lucrări de infrastructură: poduri, pasaje, supra-lărgiri, cămine de bătrâni, centre pentru persoane fără adăpost, grădiniţe sociale, 15 teatre etc. Cine se va ocupa, în aceste condiţii, de toate acestea?,” a spus primarul Bucureştiului.

"Sectorul 5 are cel mai mare buget din istoria sa, cu 53% superior celui din 2018. Anul trecut a continuat neplacuta traditie a anilor 2016 si 2017 in care niciun proiect al Sectorului 5 nu a avut sustinerea concreta nici a primarului general Gabriela Firea si nici a consiliului general- motivul real al excluderii celor 4 consilieri generali nu este nicidecum lupta politica, ci a faptului ca au propus si au votat ca banii cuveniti, conform legii, sectorului 5 (care facuse si solicitarea catre CGMB, avand in vedere ca unitatile de invatamant sunt in proces de reabilitare, valoarea reparatiilor fiind de 180 milioane lei), sa fie altfel repartizati; rezultatul: hotarare CGMB de alocare a 0 lei catre Sectorul 5- am atacat decizia in contencios administrativ", au transmis, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Primariei Sectorului 5, condusă de Daniel Florea, citaţi de Ziare.com





La randul sau, Gabriel Mutu, presedinte PSD Bucuresti si primar al sectorului 6, o contrazice pe Gabriela Firea si spune ca alocarile de la buget catre autoritatile locale sunt corecte.





"Este pentru prima oara cand sectoarele Municipiului Bucuresti sunt finantate corect si se vor dezvolta unitar! Impozitele pe venit, achitate de bucuresteni se intorc in investitiile pe care le desfasoara primariile de sector. Acum vin bani in plus pentru cetateni, repartizati direct bucurestenilor si nu exista taieri de fonduri pentru bugetele locale.

Guvernul Romaniei aloca, incepand cu acest an, peste 1,1 miliarde de lei de la Bugetul de stat pentru fondurile necesare dezvoltarii investitiilor locale. Este pentru prima data cand acesti bani nu se mai risipesc prin bugetul Capitalei, pe concerte, targuri, spectacole si alte evenimente de acest tip, efectuate de Gabriela Firea", transmite Gabriel Mutu, presedinte PSD Bucuresti si primar al sectorului 6.

"Primarul sectorului 1, a carui semnatura nu apare pe aceasta scrisoare a transmis ca sprijina aceasta decizie, pentru dezvoltarea unitara a sectoarelor. Cetatenii au nevoie de investitii locale, in reabilitarea termica a imobilelor de locuit, in modernizarea scolilor si a strazilor, in amenajarea parcurilor si a domeniului public, dar si pentru multe alte proiecte durabile. Toate acestea sunt cunoscute cel mai bine de primarii de sector, care sunt apropiati comunitatilor pe care le administreaza. Decizia Guvernului vine, astfel, in beneficiul celor care isi doresc transparenta totala in administrarea banului public si in investitiile de durata pentru Bucuresti", mai spune Gabriel Mutu.

