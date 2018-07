Prima reacţie a şefei DNA după ce a fost demisă de Iohannis: Propunerea de revocare nu a întrunit condiţiile prevăzute de lege. Voi rămâne procuror

Rămâi pe adevarul.ro pentru a urmări livetext răspunsul Laurei Codruţa Kovesi

Laura Codruţa Kovesi a coborât la declaraţii însoţită de toţi procurorii DNA.

Laura Codruţa Kovesi: După cum ştiţi, preşedintele a emis decretul de revocare. Aşadar, mandatul meu încetează începând de azi. Am fost şef al DNA timp de 5 ani şi tot ce am realizat sau nu am realizat am consemnat într-un raport care va putea fi studiat pe site. Propunerea de revocare nu a întrunit condiţiile prevăzute de lege. CSM a dat un aviz negativ. Am demonstrat că o parte dintre argumentele ministrului Justiţiei sunt nereale şi nejustificate.

Decretul semnat de preşedinte lasă un mare smen de întrebare: va exista o subordonare a procurorilor faţă de Ministrul Justiţiei? O clarificare rămâne în continuare necesară.

Am luat act de decretul de revocare, începând de azi nu voi mai lucra în DNA. Voi rămâne procuror.

Vă mulţumesc tuturor pentru curajul vostru, pentru profesionalism, pentru dârzenia de care aţi dat dovadă în lupta cu infracţionalitatea. DNA a demonstrat că legea este egală pentru toţi, că nimeni nu este prea important pentru a se sustrage legii.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat azi decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA, ca urmare a deciziei CCR, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Mădălina Dobrovolschi. „Lupta împotriva corupţiei nu trebuie, în niciun caz, abandonată sau încetinită“, a mai transmis şeful statului.

Preşedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiţiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat luni că decizia preşedintelui de a o revoca pe şefa DNA este una normală însă a afirmat şi că „i-a luat cam mult să citească motivarea CCR”, dând în final dovadă că este garantul respectării Constituţiei.

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR) Augustin Zegrean a declarat, la Digi 24, că în ceea ce priveşte revocarea Laurei Codruţa Kovesi, preşedintele a făcut ceea ce trebuia să facă, pentru că nu putea să nu respecte decizia CCR. ”Cine se bucură de îndepărtarea doamnei procuror de acolo se bucură prea devreme”, spune Zegrean, care este convins că lupta anticorupţie în România nu se va opri aici.