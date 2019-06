Prima reacţie a lui Renate Weber după ce a fost propusă de ALDE pentru Avocatul Poporului

„Mă onorează nominalizarea pentru Avocatul Poporului şi mă bucură încrederea pe care mi-au arătat-o, încă o dată, deja foştii colegi din ALDE, pentru că am demisionat din partid odată ce am acceptat această nouă misiune. Este o decizie pe care am cântărit-o îndelung şi pe care nu am luat-o uşor”, a anunţat Renate Weber pe pagina sa de Facebook.

Weber spune că „cel mai confortabil” pentru ea acum ar fi fost să nu se implice. „Calitatea de spectator la viaţa cetăţatii este cea mai uşoară dintre toate. Nu suportă responsabilităţi, poţi foarte bine să emiţi judecăţi, să pui ştampile, să dai vina pe alţii şi tu să nu faci nimic. Eu am ales să fac. Să lupt în continuare pentru valorile în care cred, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor, pentru care lupt de aproape 30 ani, fie în calitate de ONG-ist sau de om politic. Sper ca audierea mea sa fie convingătoare şi rezultatul votului din Parlament să fie unul pozitiv”, afirmă Weber.

Renate Weber a activat în societatea civilă din anii '90, fiind şi preşedinte al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. În decembrie 2004, a devenit consilier prezidenţial al preşedintelui Traian Băsescu, demisionând după un an. A devenit europarlamentar în anul 2007, candidând pe lista PNL, partid din partea căruia a obţinut şi următoarele două mandate, în 2009 şi 2014. Deşi PNL a trecut de la liberalii europeni la PPE, Renate Weber a decis la sfârşitul anului 2014 să revină în grupul ALDE din Parlamentul European. Ulterior, ea a fost exclusă din PNL, iar de atunci a activat ca eurodeputat independent în grupul ALDE.

În august 2018, Renate Weber îşi anunţă înscrierea în partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu.

