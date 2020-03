Prima reacţie a lui Mircea Banias, ultimul parlamentar depistat cu coronavirus: Nu aş fi făcut testul dacă nu-l făceau toţi colegii

„Mi-am făcut acest test sâmbătă, la Parlament, unde şi-au făcut toţi colegii. Nu aveam simptome, şi dacă nu făceau toţi colegii, nu aş fi făcut. După ce am fost diagnosticat, am aşteptat să fiu ridicat de la domiciliu şi dus la spital. Azi dimineaţă am transmis DSP o listă cu toate persoanele cu care am intrat în contac. Începe o anchetă epidemiologică. Soţia mea este acasă, a fost şi ea testată", a declarat Mircea Banias la România TV.

Sâmbătă seară a fost depistat pozitiv cu coronavirus, fiind al treilea parlamentar al PNL care va fi pus sub supraveghere medicală.

Mircea Banias şi-a făcut testul sâmbătă, înainte de votul pentru învestirea Guvernului Orban. Măsura a fost luată după ce vineri seară a fost anunţată depistarea pozitivă cu coronavirus a senatorului liberal Vergil Chiţac.