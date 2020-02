Prima declaraţie a lui Orban după ce a fost demis: Parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea au trântit azi Guvernul VIDEO

„Un Parlament dominat de forţe retrogade. Parlamentari născuţi din pixul lui Dragnea, care au călcat în picioare democraţia, au demis azi, prin moţiune de cenzură căderea Guvernului pe care îl conduc. Aşa cum am zis înainte de moţiune, Guvernul cade în picioare. Suntem mândri de ce am făcut în trei luni. Într-o perioadă extrem de scurtă am reuşit să reparăm mare parte din stricăciunile guvernării PSD. Am reaşezat România în rândul naţiunilor europene pe picior de egalitate. Am refăcut încrederea mediului de afaceri şi a investitorilor. Am reuşit într-un timp extrem de scurt să luăm o serie de decizii cu impact pozitiv asupra românilor. Aduc aminte de abrogarea regimului compensatoriu, rectificarea bugetară care a salvat bugetul României.



Numai în şedinţa de ieri fiecare ordonanţă adoptată generează efecte benefice pentru România.



În viitorul apropiat, indiferent de ce-şi imaginează cei de la PSD, românii vor avea din nou puterea de a alege”, a declarat miercuri, Ludovic Orban.

Întrebat despre organizarea alegerilor anticipate, acesta din urmă a adăugat că procedura va iniţia odată ce preşedintele Klaus Iohannis va dizolva Parlamentul.





Jurnalist Adevărul: Cine a minţit, presa, care a spus încă de luni că va trece această moţiune de cenzură, sau dvs?



„Eu nu am obiceiul să intru în polemică cu media, cu atât mai puţin cu un jurnalist individual care se dă guru în ultima perioadă. Singurul lucru care pot să vi-l spun e că niciodată nu a existat, nu există şi va exista o înţelegere între PNL, condus de mine, şi cei de la PSD. Cred că v-aţi putut da seama de acest lucru şi din intensitatea tirului din partea lor de minciuni gogonate şi cu neadevăruri şi cu invenţii, şi evident, din partea mea, cu critici obiective, care au relevat dezastrul pe care l-au lăsat cei din PSD, pe care îl provoacă zi de zi cu politica şi cu mesajele toxice pe care le dau”, a mai precizat Orban „Procedura de alegeri anticipate depinde de dizolvarea Parlamentului. Când preşedintele va dizolva Parlamentul, Guvernul va emite actul normativ cu privire la organizarea alegerilor parlamentare anticipate”, a adăugat liderul liberal.„Eu nu am obiceiul să intru în polemică cu media, cu atât mai puţin cu un jurnalist individual care se dă guru în ultima perioadă. Singurul lucru care pot să vi-l spun e că niciodată nu a existat, nu există şi va exista o înţelegere între PNL, condus de mine, şi cei de la PSD. Cred că v-aţi putut da seama de acest lucru şi din intensitatea tirului din partea lor de minciuni gogonate şi cu neadevăruri şi cu invenţii, şi evident, din partea mea, cu critici obiective, care au relevat dezastrul pe care l-au lăsat cei din PSD, pe care îl provoacă zi de zi cu politica şi cu mesajele toxice pe care le dau”, a mai precizat Orban