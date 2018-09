Pricopie: După 3 octombrie, nevoia de schimbare din PSD va fi şi mai clară

”Cred că vineri, după CEx-ul PSD, modelul conducerii unipersonale în politica românească a devenit istorie. Dacă a fost nevoie de 8 ore pentru a discuta o chestiune care se putea tranşa foarte rapid (demisia sau nu a liderului partidului) înseamnă că există dileme serioase privind viitorul leadershipului PSD.

Scorul acestei şedinţe a fost prezentat ca un succes zdrobitor, însă o privire rece, de ansamblu, arată altceva. Acum trei săptamâni, la Neptun, existau doar două voci care contestau liderul. Vineri, au fost 10-12 plus – foarte important – aproximativ 20 de membri CEx care au evitat să-şi arate în mod explicit sprijinul faţă de actuala conducere PSD. La următoarea sedinţă am putea asista la o confirmare a faptului că resursele de credibilitate politică ale domnului Liviu Dragnea s-au epuizat şi în interiorul partidului, nu numai în exterior - unde este cotat cu sub 4% încredere.

În opinia mea, toate aceste frământări ale celui mai mare partid politic din România sunt benefice pentru democraţie şi participarea la decizia politică. Partidele politice responsabile – şi cu atât mai mult cele care au responsabilitatea guvernării – trebuie să accepte schimbările interne în beneficiul societăţii.

Cred, de asemenea, că după discuţiile din Parlamentul European din data de 3 octombrie, nevoia de schimbare din PSD va fi şi mai clară.” - a scris pe Facebook fostul ministru PSD Remus Pricopie.

Răzvrătiţii din PSD îl ameninţă pe Liviu Dragnea că vor bloca activitatea parlamentară, în timp ce liderul PSD o ameninţă pe Firea că-i dinamitează majoritatea în Consiliul General al Capitalei, susţin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul“. Unii lideri din teritoriu, care iarna trecută îl criticau dur pe Dragnea, s-au răzgândit şi au pus umărul la victoria zdrobitoare a liderului PSD.