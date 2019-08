Creditat de sondaje cu prima şansă, Iohannis pare favoritul cert al alegerilor, cu şanse mari să primească un nou mandat de cinci ani. Cum este scump la vorbă şi la faptă, nu ne putem aştepta din partea sa la lucruri care să ne surprindă: va avea o campanie liniară, animată mai mult de prim-vicele liberal Rareş Bogdan, desemnat un fel de vârf de lance al preşedintelui. Iohannis se va feri de dezbateri directe înaintea primului tur, iar asta e logic în condiţiile în care atât Dan Barna, cât şi Viorica Dăncilă îl au, amândoi, în vizor pentru a-şi creşte capitalul politic. O emisiune în trei l-ar pune în minoritate pe actualul preşedinte. Nici dezbateri în doi Iohannis-Barna, Iohannis-Dăncilă şi Barna-Dăncilă nu vor avea loc înaintea primului tur. E simplu de ce: Iohannis nu vrea să-i dea lui Barna ocazia să-i sufle din alegători şi să-l crediteze ca principal adversar, iar Dăncilă nu are nimic de câştigat din „directe“ cu cei doi. În turul doi, lucrurile se schimbă, iar presiunea votanţilor şi cea a mass-media îi va pune pe ultimii doi concurenţi faţă în faţă. Dar cine are şanse mai mari să intre în turul doi? După cum am spus mai sus, Iohannis va fi unul dintre competitori. E greu de crezut că va face vreo gafă monumentală care să-l expună şi să piardă, astfel, procente multe din capitalul său electoral.

Nu acelaşi lucru pot să-l spun despre Dan Barna, care ne demonstrează că poate fi un campion al categoriei „politicienii spun lucruri trăsnite“. Marele avantaj al lui Barna este că Alianţa USR-PLUS are un nucleu de militanţi extrem de vocali, mai ales în mediul online. Dacă se echilibrează în discurs, îşi alătură profesionişti în comunicare şi îşi duce mai mult campania în mediul online şi pe stradă, şi mai puţin la tv, unde nu are capacitatea să treacă de ecranul televizorului, îi cresc şansele să acceadă în turul doi. Dacă începe să se plimbe în mod excesiv pe la televiziuni, să includă în pachet Antena 3, RTV şi TVR, se va epuiza inutil, iar şansele să atingă 23%, rezultatul obţinut de USR-PLUS la europarlamentare, se diminuează. Nu trebuie uitat faptul că în sondaje, Dan Barna este sub scorul USR-PLUS, iar acest lucru ar trebui să-i dea de gândit, şi să încerce să-şi gestioneze, cel puţin pentru primul tur, resursele pentru a recupera ecartul faţă de alianţa care îl susţine. Repet, cu un scor de 23-24%, are şanse mari să intre în turul doi.

La ultimele trei alegeri prezidenţiale (2004, 2009, 2014), favoritul din primul tur a pierdut alegerile. Prin urmare, orice este posibil...

Ca o ironie a sorţii, Viorica Dăncilă se află cam în aceeaşi situaţie cu Dan Barna: este liderul PSD, un partid mai bine situat în sondaje decât ea. Aici, recuperarea ţine mai mult de modul în care aparatul de vot al PSD va fi pus în mişcare. Indiferent de gafe, de declaraţii mai puţin inspirate, accesul în turul doi al prezidenţialelor ţine de angajamentul baronilor partidului de a trage pentru Dăncilă. Procente în plus poate să-i aducă şi o eventuală alianţă cu ALDE sau Pro România. Într-o astfel de formulă, un scor de 25-27% îi va asigura prezenţa în turul doi.

În ceea ce priveşte bătălia din turul doi, am deocamdată o singură observaţie: la ultimele trei alegeri prezidenţiale (2004, 2009, 2014), favoritul din primul tur a pierdut alegerile. Prin urmare, orice este posibil...