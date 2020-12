Preşedintele PSD susţine că pe listele PNL sunt "cel puţin" 10 candidaţi cu condamnări penale sau trimişi în judecată

Liderul PSD îl acuză pe Orban că nu ascultă vocea specialiştilor şi că a acceptat candidatura, sub sigla PNL, a "cel puţin 10 oameni” care fie au condamnări penale, fie sunt trimişi în judecată.

"Şi eu şi Ludovic Orban am îmbătrânit, de 30 de ani, fiecare în partidul lui. În schimb, între mine şi Ludovic Orban există două mari diferenţe, sau trei mari diferenţe pe care le văd eu în acest moment. Mie nu mi-a crescut capul, mie nu mi-a luat puterea minţile. De exemplu, am ieşit foarte clar şi am spus: eu nu vreau să fiu primul ministru al României, sunt oameni mai potriviţi în interiorul partidului pentru situaţia gravă prin care trece România şi nu trebuie să devină o ambiţie. El nu ştie cum să rămână prim ministru şi să aibă aceste privilegii în continuare pe care le conferă funcţia, fără să ştie să facă nimic, decât să închidă: închizi biserici, închizi pieţe, închizi şcoli, închizi HoReCa. Nu a luat nicio măsură de prevenţie, să nu închidă. (...) În al doilea rând eu am înţeles criza prin care trece România în acest moment şi atunci m-am dus şi am vorbit cu fiecare specialist şi l-am rugat că acum este momentul să vină în politică, cu expertiza lor, şi să găsim soluţii. Spuneţi-mi, Ludovic Orban ce remaniere a făcut de anul trecut din noiembrie (...) ce remaniere ai făcut să te adaptezi cerinţelor din acest moment? Niciuna. A rămas închistat cu acei politruci şi cu acel mod de a guverna din anii '90”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, într-o dezbatere electorală la Antena 3.

Întrebat care este, în opinia sa, cea mai mare greşeală a guvernului liberal, Ciolacu a răspuns că aceasta constă în faptul că Ludovic Orban "nu s-a înconjurat de oameni care să aducă soluţii, având o singură logică, întotdeauna, aceea de a face cât mai repede alegeri şi de a rămâne mai departe în funcţie”.

Ciolacu a susţinut că a treia diferenţă constă în faptul că el a "înţeles vocea românilor” şi nu a pus pe listele PSD oameni condamnaţi penal sau trimişi în judecată. Ciolacu a afirmat că pe listele PNL sunt "cel puţin 10 şi cu condamnări şi trimişi în judecată”.

"Nu a înţeles direcţia în care se îndreaptă şi cerinţele pe care le au acum românii de la noi, politicienii”, a reclamat Ciolacu, referindu-se la preşedintele PNL.

El a susţinut că în mod "categoric” nu ar fi trebui organizate alegeri în 6 decembrie, însă îi îndeamnă pe români să meargă la vot, susţinând că românii "luptă cu doi viruşi: cu virusul incompetenţei şi cu virusul COVID”.