Preşedintele executiv al PSD Satu Mare e anti-Dragnea, deşi organizaţia sa e pro-Dragnea. „Mă raliez colegilor care au semnat scrisoarea“

”Da, imi doresc pentru tara mea oameni in primul rand competenti in functiile publice, imi doresc oameni curati si drepti in fruntea noastra, imi doresc oameni sinceri si cinstiti care sa poata fi un exemplu de urmat, asa cum au fost cei care acum 100 de ani au realizat Marea Unire. Fara nici un fel rezerva, in nume personal, ma raliez colegilor care au semnat scrisoarea de mai jos. Nu stiu daca cei care gandim asa suntem majoritari sau nu, sincer nici nu ma intereseaza, dar este vorba despre o convingere si as gresi daca nu as fi sincer in primul rand fata de mine si fata de cei care m-au votat!”, a spus Ciprian Ardelean pe Facebook.

Liviu Dragnea pune presiune pe Viorica Dăncilă ca să-şi salveze funcţia. Dragnea ar vrea ca Dăncilă să ameninţe cu demisia în Comitetul Executiv de vineri, astfel încât grupul răzvrătiţilor din PSD să facă un pas înapoi, de frică să nu piardă guvernarea, susţin surse din partid pentru Adevărul. Dragnea va exploata în CEX tema ieşirii de la guvernare: le va reaminti baronilor că demisia lui Ponta din urmă cu trei ani i-a scos de la Putere.