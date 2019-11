Preşedintele AEP: Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. A fost un eşec. Vor fi iar cozi în diaspora

Preşedintele AEP a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, cât de mulţumit este de modul în care a decurs votul prin corespondenţă.„Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenţă credeam că are un succes, a fost un eşec indiferent indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate în a informa cetăţenii, 41 de mii de cereri nu sunt mulţumitoare. La acest moment deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător. Cred că dacă s-ar fi introdus şi s-ar introduce şi pentru ţară şi în străinătate cetăţenii ar fi mai implicaţi să voteze prin corespondenţă”, a explicat Constantin-Florin Mituleţu-Buică.El a fost întrebat şi dacă vor mai fi cozi la secţiile de votare din străinătate, afirmând că vor mai fi, având în vedere că se estimează o prezenţă ridicată la vot.„Cred că da. De ce cred că da? Pentru că se anunţă o prezenţă ridicată la votare, aşa cum am văzut inclusiv unul dintre partide, care susţine un candidat a spus astăzi că vor fi în jur de 350.000-800.000 de alegători în străinătate şi nu ştim dacă marea parte a alegătorilor va fi vineri sau sâmbătă, dar eu cred că va fi duminică”, a mai spus şeful AEP.El a precizat că, dacă nu vor fi buletine de vot suficiente în străinătate, atunci există posibilitatea tipăririi altora în cadrul secţiilor de votare unde ar apărea aceste probleme.„Sunt peste patru milioane de buletine de vot pentru străinătate. În turul al doilea, dacă nu vor fi buletine de vot suficiente şi în turul întâi, există posibilitatea acolo unde se întâmplă să fie tipărite de către secţiile de votare astfel încât să ne asigurăm că există posibilitatea ca orice cetăţean să exercite dreptul la vot”, a explicat Constantin-Florin Mituleţu-Buică.El a mai afirmat că aceste alegeri prezidenţiale sunt cele mai scumpe de până acum.„Sunt cele mai scumpe alegeri. Vorbim de 835 de secţii de votare în străinătate faţă de 441, faţă de 390 cât erau acum cinci ani în străinătate şi procesul de votare în străinătate este costisitor, dar este costisitor şi în ţară. Din 150 de milioane, 50 de milioane aproape sunt în străinătate, iar 100 de milioane în ţară. Sunt destul de mulţi bani, trebuiesc gândite alte modalităţi de lucru. Vorbim de secţii de votare care sunt înfiinţate la care votează 30% dintre cetăţeni şi atunci trebuie să gândim reducerea costurilor prin modalitatea de tipărire a buletinelor de vot, prin modalitatea de funcţionare a birourilor secţiilor de votare fiindcă acum sunt cu 9 membri şi de mai multe mecanisme. Poate putem introduce votul prin corespondenţă şi pentru ţară astfel încât să ne asigurăm că dacă dintr-o secţie de votare cu 2.000 de cetăţeni vor vota o mie prin corespondenţă, bineînţeles va trebui să reducem semnificativ modalitatea de vot la secţia de votare”, a mai explicat preşedintele AEP.