Premierul Ciucă admite că a discutat cu Klaus Iohannis, la începutul anului, despre renegocierea PNRR: „Nu s-a pus problema de acord”

Premierul Nicolae Ciucă a fost întrebat, la Parlament, dacă a discutat cu şeful statului despre renegocierea PNRR, la începutul lunii, când au avut loc întâlniri cu miniştrii din Cabinet, şeful Executivului confirmând că a existat această discuţie.

„La discuţia pe care am avut-o cu domnul preşedinte, cu fiecare ministru în parte, s-au discutat mai multe subiecte, a fost şi acesta. Şi atunci am fost destul de clari în ceea ce priveşte posibilitatea de renegociere. E adevărat, domnul ministru a prezentat şi atunci şi a discutat şi cu mine că acest procent de 9,4% nu ar fi suficient, suntem cu toţii de acord cu el, dar am stabilit să se demareze procesul de reformă a pensiilor, în general şi după aceea vom...” a spus premierul.

Întrebat dacă preşedintele şi-a dat acordul pe renegocierea PNRR, Ciucă a răspuns: „Nu s-a pus problema de acord sau aprobarea acestui subiect, a fost doar un subiect de discuţie”. Totodată, întrebat dacă a avut zilele acestea o întâlnire cu şeful statului pe tema PNRR, şeful Executivului a negat.

„A fost un subiect care s-a discutat, am văzut în ultima perioadă de foarte multe ori şi foarte intens şi este un subiect care merită cu adevărat interesul nostru al tuturor, dar în acest moment au fost şi sunt în continuare elemente care sunt prevăzute în PNNR pentru reforma sistemului de pensii şi am avut o discuţie şi cu domnul ministru şi în cadrul Comitetului interinstituţional vizavi de acest subiect şi urmează ca, în conformitate cu obiectivele şi cu ţintele din PNRR, să urmăm acel program”, a menţionat Nicolae Ciucă.