Premierul Cîţu îl contrazice pe ministrul Ghinea: Putem introduce şi în PNRR conectarea sau distribuţia de gaz pentru gospodării

Prezent la dezbaterea „Unde se duc banii?" organizată de Comunitatea Declic, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunţat că investiţiile în infrastructura de gaze au fost excluse din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„În PNRR-ul actual nu este infrastructură de gaze. Nici nu trebuie băgată (...) Suntem o ţară sfâşiată între nevoi foarte diferite, o ţară în care 40% dintre gospodării au acces la gaze, faţă de Ungaria care are 90%. Pe de altă parte suntem o ţară care trebuie să aleagă tehnologii ale viitorului. Nu cred avem această dilemă în PNRR. Aici s-a plecat de la bun început de la premisa că trendul european nu acceptă finanţarea infrastructurii de gaze”, a declarat Cristian Ghinea.

Anunţul lui Ghinea a fost unul suprinzător, mai ales că în fostul ministrul al Fondurilor Europene, Marcel Boloş, a negociat intens pentru acest obiectiv: extinderea reţelelor de gaze naturale pe teritoriul României. „Avem aprobarea Comisiei Europene pentru racordul la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale. Este decizia 4460 din 07/07/2020, care ne-a fost comunicată în cursul zilei de ieri. România poate, începând de ieri, să deruleze programul naţional de racordare la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale pentru toţi cei care urmează să fie beneficiari”, declara Boloş, lpe 9 iulie 2020. Ulterior, Marcel Boloş a insistat ca problematica gazelor să fie inclusă în PNRR.

Florin Cîţu a subliniat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că a ridicat problema includerii extinderii reţelei de gaze naturale în noul PNRR, în discuţiile avute cu experţii europeni, precum şi în cele cu liderii de la Bruxelles, inclusiv cu Frans Timmermans, iar aceştia sunt de acord.

„Am vorbit în acelaşi timp de tranziţie pentru gaze. Am subliniat că România susţine obiectivele de climă ale Uniunii, dar am spus că de fiecare dată, ca şi atunci când eram în ECOFIN, că eforturile României trebuie analizate luând în seamă contextul actual. România are un punct de pornire diferit de celelalte din UE şi avem nevoie de o perioadă de tranziţie, mai ales în ceea ce priveşte conectarea cu gaz a gospodăriilor. Am avut o discuţie cu domnul Timmermans şi putem introduce şi în PNRR conectarea sau distribuţia de gaz pentru gospodării, atât timp cât reprezintă o tranziţie de la cum se face încălzirea astăzi către o încălzire verde, poate chiar cu hidrogen în viitor”, a precizat şeful Guvernului.