Portret. Cătălin Rădulescu, medicul cu mitralieră din PSD. Revoluţionarul certat cu partidul, presa, legea şi limba română

Povestea lui Cătălin Rădulescu începe încă de la Revoluţie, când era student la Medicină în Timişoara. Atunci, potrivit acestuia, a luat o armă şi a tras înspre „terorişti”. „Cum să nu trag? Trăgeam şi eu, aşa, la întâmplare...”, declara acesta într-un interviu pentru Adevărul.

Faptele sale de la Revoluţia i-au adus lui Rădulescu şi un loc de deputat în primul Parlament de după Revoluţie. An an mai târziu acesta se înscrie în FSN, iar mai apoi, în momentul rupturii dintre Iliescu şi Roman acesta decide să meargă alături de PD. În 1996 Rădulescu schimbă tabăra şi se alătură PSD, unde activează ca simplu membru până în 2012, fiind preocupat în timpul acesta cu afacerile sale: a avut o fabrică de detergenţi, fabrică de cafea, hoteluri la Mamaia, firmă de construcţii în Piteşti ş.a.

La doar câteva zile de la condamnarea cu suspendare, el a candidat pe listele PSD şi a fost ales pentru încă un mandat.



FOTO Inquam Photos

De-a lungul carierei politice, Cătălin Rădulescu s-a mai făcut remarcat şi prin jignirile aduse la adresa atât a jurnaliştilor cât şi a fanilor acestuia de pe Facebook. În decembrie 2016, la nici 24 de ore după ce fusese reales pentru un nou mandat de deputat, acesta a avut o ieşire grobiană la adresa unei jurnaliste: „Te-a făcut mă-ta proastă! Eşti o incultă”. Câteva luni înainte de asta, Rădulescu posta pe Facebook un mesaj jignitor la adresa unui jurnalist din Argeş, care făcea referire la greşelile sale gramaticale.

„Jegurile şi Securiştii se uită la Greşelile Gramaticale care apar uneori din cauza neatenţiei şi stării în care eşti. Nu dau doi bani pe aceste jeguri, sunteţi zero pentru mine, jurnalişti de doi bani, nu vă datorez nimic, voi îmi datoraţi mie pentru că puteţi scrie şi vorbi liber pentru că mi-am riscat eu viaţa la Revoluţie pentru voi jegurilor”, îi transmitea deputatul jurnalistului într-un mesaj privat.

FOTO Cătălin Rădulescu / Facebook

„Aţi încercat să faceţi din Liviu Dragnea singurul vinovat pentru scorul obţinut la alegerile europarlamentare, repezindu-vă să ocupaţi funcţii în partid , exact aceiaşi care aţi condus alături de el acest partid; unde eraţi când se luau decizii în CEx ? (...) Păi tu, Oprişane, nu erai? Tu, Zetea, care acum ai devenit un mare critic al modificărilor codurilor penale şi ale legilor justiţiei, nu erai tu oratorul principal care susţineai tot în CEx ? Tu, obraznicule de Negoiţă, îţi aminteşti cum la unul din CEx-uri spuneai cât de mult îl îndrăgeşti tu pe Dragnea, când Mutu, ironic, a spus ca dacă tu îl îndrăgeşti, el îl adoră?”, nota acesta.

„Nu există aşa ceva. Nu cred. Nu, nu cred. Nu am învăţat că există boli fără simptom. Vă spun ca medic că eu nu cred că omul ăla nu are simptom. Nu cred că există vreo boală în lumea asta care nu are simptom. Nu mă puteţi obliga să fac o facultate să învăţ o prostie. Orice boală are simptom. Dacă tuşeşti şi nu vrei să te duci să te consulţi e problema ta. Eu nu pot să accept vreodată ca un român care e sănătos să poarte mască. Masca e o prostie. Asta e părerea mea. Sunt alţi câteva sute de mii, milioane de oameni care spun ce spun eu. La final se va vedea cine are dreptate”, relata acesta.