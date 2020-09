Ponta, suspect de COVID. A fost contact direct cu un candidat ProRomânia testat pozitiv

”Dragi băcăuani, dragi prieteni, Am primit astăzi o veste pe care n-aş dori să o primească nimeni. Am fost confirmată cu noul CoronaVirus! Pe care l-am contractat în spital, la datorie, încercând să-mi ajut pacienţii, aşa cum face orice medic şi asistent devotat. Pentru că indiferent de pericol, nu poţi să nu îi ajuţi pe copiii în suferinţă. Noi, medicii, suntem în prima linie şi ne-am asumat aceste riscuri. De aceea, nu avem voie să ne plângem. Face parte din specificul muncii noastre şi, aşa cum fiecare meserie are riscurile ei, medicina le are pe ale sale. Au păţit-o şi alţi colegi şi, mă tem, o vor mai păţi. Fiindcă boala nu alege. Iar medicii sunt şi ei oameni”, a scris Ţaga pe Facebook.

Ea subliniazăcă că ”nu e de joacă” şi că boala e reală.

Aurelia Ţaga a declarat la Antena 3 că cel mai probabil în cazul ei sursa contaminării este o colegă cu care lucra în mod direct. Ea a precizat că pentru moment nu are simptome.

În ceea ce priveşte imaginea în care apare alături de Victor Ponta şi de primarul Cosmin Necula, la o masă, fără a purta niciunul măşti, medicul a precizat că această situaţie a durat doar cât a fost făcută fotografia şi nici Ponta, nici Cosmin Necula nu se încadrează în definiţia persoanelor reprezentând contact direct.

Şi Victor Ponta a anunţat că medicul Aurelia Ţaga este bolnavă, precizând că el respectă toate regulile pentru prevenerirea infectării cu noul coronavirus şi lansâns un atac la adresa Guvernului pentru că se ”încăpăţânează” se facă alegeri în această perioadă.

”Doamna Doctor Aurelia Taga ( candidat PRO România la Preşedinţia Consiliului Judeţean Bacău ) a contractat, din păcate, ca mulţi alţi medici , noul coronavirus! Îi urez, în numele Echipei PRO România , multă sănătate-din păcate aceste Alegeri NU trebuiau să aibă loc în aceste condiţii / dar interesele electorale ale PNL şi PSD sunt mai importante decât sănătatea publică! Eu fac campanie alături de candidaţii PRO România-respectând toate regulile de siguranţă ( masca, dezinfectant , număr de persoane, evenimente în spaţii deschise ) / inclusiv momentul fotografiilor ( în care îmi scot masca) este organizat de staff în condiţii de siguranţă! Voi face tot ce ţine de mine să îmi protejez familia, colegii şi toţi cei cu care interacţionez! Dar-trag încă o data semnalul de alarmă-încăpăţânarea lui Orban şi a celor de la PNL şi PSD în a face Alegeri în această perioadă-va aduce un cost uriaş pentru români! Şi răspunderea trebuie să fie a celor vinovaţi!”, a scris Ponta peFacebook.



Cosmin Necula a anunţat că intră în izolare. ”Intru în izolare pentru siguranţa tuturor! Medicul pediatru Aurelia Ţaga, candidata Pro România la funcţia de preşedinte al Consiliul Judeţean, a fost confirmată pozitiv Covid-19. La fel ca mulţi alţi medici din cadrul SJU Bacău, doamna doctor s-a infectat în urma contactului cu un coleg de breaslă. Echipa de campanie a respectat regulile impuse în contextul actual dar, cu toate acestea, luăm măsuri suplimentare de protecţie. Pe acestă cale, vă informez că, din respect pentru băcăuani şi pentru colegii mei, mă voi izola pentru următoarele zile, atât timp cât îmi vor recomanda autorităţile medicale”, a scris pe Facebook Necula.