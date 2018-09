Ponta, supărat în prima zi de şcoală: România merge într-o direcţie greşită, de ignoranţă, ură şi răzbunare!

”Le urez tuturor elevilor, părinţilor, profesorilor şi celor din personalul nedidactic un An Şcolar 2018-2019 cât mai bun şi plin de rezultate pozitive!

România însă merge într-o direcţie greşită, de ignoranţă , ură şi răzbunare ! În ultimii 15 ani ( indiferent de culoarea politică a preşedintelui , guvernului sau a autorităţilor locale ) am fost mereu invitat la festivităţile de deschidere a noului an şcolar la Târgu Jiu - este prima dată când, la solicitarea specială a Conducerii Centrale a PSD , nu am putut să fiu prezent la Târgu Jiu alături de elevi şi profesori (măcar în calitate de deputat al judeţului in ultimii 15 ani) - mă bucur însă de lucrurile bune pe care le-am realizat în aceşti ani pentru şcolile, profesorii şi personalul nedidactic din Gorj şi voi fi mereu alături de ei!”, a fost mesajul lui Victor Ponta, publicat pe pagina sa de Facebook..