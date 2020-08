Ponta şi-a lansat candidatul pentru Bucureşti: Generalul Ioan Sîrbu. În 2016 a candidat la parlamentare din partea PNL, acum 8 ani era acuzat de plagiat

Generalul Ioan Sîrbu (62 de ani) figura în 2016 pe locul doi pe listele pentru Camera Deputaţilor la PNL Argeş. În 2012, pe când era consilier al ministrului educaţiei, a fost acuzat de plagiat.



„Am condus Spitalul Militar Central, luându-l cu rang de spital orăşenesc şi pe care l-am predat la finalul mandatului meu ca spital universitar cu tot ce presupune asta – medici bine pregătiţi, echipamente medicale. Din nefericire din cauza acestui eveniment nedorit prin care trece toată lumea, Bucureştiul a fost prins pe picior greşit”, a declarat Ioan Sîrbu.





Generalul Ioan Sîrbu, fost director al Spitalului Militar Central şi fost şef al Direcţiei Medicale a Armatei, a adăugat că Primăria Capitalei are nevoie de sănătate şi este motivat de rezolvarea problemelor care există la PMB.





„Vin la primărie nu doar pentru că primăria are nevoie de sănătate astăzi, ci pentru că eu în viaţa mea, de 40 de ani ofer sănătate şi în ultima perioadă am administrat sănătăate. Am condus şi Direcţia Medicală a Armatei care gestionează întreg cadrul medical militar. Primăria am aflat astăzi că are conturile blocate. Consecinţele le vom suporta cu toţii. Deşi e vară, apa caldă ne este indispensabilă. RADET este în responsabilitatea Primarului General. Regret că Bucureştiul se confruntă cu aceste chestiuni. Vin la Primărie pentru ca acest chestiuni să nu mai existe. Printr-o administraţie puternică, responsabilă, unită vom reuşi să facem lucrul acesta, să facem din Capitala României o Capitală europeană în adevăratul sens al cuvântului, o capitală în care să ne simţim securizaţi, o capitală în care sănătatea să ne fie protejată, să fie curat. Parcă adminsitraţia de astăzi şi-a luat mâna de pe Capitală. De aceea am ales să candidez şi să fiu primarul dumneavoastră. Eu sunt omul faptelor. Mie mi-a plăcut să construiesc, să fac lucruri”, a conchis Sîrbu.





„Astăzi ( miercuri - n.r.) împreună că Robert Negoiţă, cu toţi colegii de la Pro România şi toţi colegii de la noua echipă Alianţa Pro Bucureşti 2020 am luat o decizie privind candidaţii. Vreau să fac acest anunţ referitor la faptul că Alianţa Pro Bucureşti 2020 îl va susţine la funcţia de primar general pe dl doctor Ioan Sîrbu. O persoană care aproape un deceniu a condus unul din spitalele de marcă din România, Spitalul Militar Central. E un candidat cu care Alianţa încearcă să ofere o alternativă”, a declarat Victor Ponta într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul partidului.





Fostul premier a anunţat şi restul candidaţilor la primăriile de sector, printre aceştia numărându-se şi Adina Alberts, soţia liderului Dreapta Liberală Viorel Cataramă.





„Cred că obligaţia noastră a fost creăm o alternativă pentru Bucureşti, candidaţi la primăriile de sector şi consilierii locali. La Sectorul 1 o vom susţine pe doamna doctor Adina Alberts. La Sectorul 2 un candidat tânăr, Florin Manea, care vine din administraţie. La Sectorul 3 nu ne-am hotărât încă, dar sper că Robert să accepte să candideze. În absolut toate sondajele de opinie locuitorii Bucureşti sunt întrebaţi care Sector a evoluat mai mult şi spun că Sectorul 3. La Sectorul 4 Gabriel Ispas, la Sectorul 5 Ştefan Pirpiliu, la Sectorul 6 Anca Bălăşoiu”, a conchis Ponta.