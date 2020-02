Ponta s-a autopropus premier la consultările cu Iohannis

Fostul premier Victor Ponta s-a autopropus în funcţie, afirmând că este un „candidat capabil”, gata să facă un guvern.



„Am propus un guvern de profesionişti care să se ocupe de problemele României. Ultima dată l-am propus pe Remus Pricopie, care avea susţinerea a două partide. În condiţiile în care cei de la PSD s-au răzgândit puţin şi după deciziile CCR, i-am spus «dl. preşedinte că un candidat capabil să facă un guvern, o majoritate, sunt eu, să fac un guvern pentru a 5 -a oară». Nu cred că ne va face supriza asta.”, a mărturisit liderul Pro România la finalul consultărilor cu Klaus Iohannis.

Acesta a adăugat apoi că propunerea a venit de fapt din partea colegilor săi de partid şi că nu este „genul care să mă dau înapoi”. Cu toate astea, Ponta subliniază că nu se aşteaptă să fie propus.

„M-au propus colegii mei. Am văzut că a propus PLUS, care nu are niciun parlamentar, noi suntem de 25 de ori mai mari decât PLUS. Eu am făcut de 4 ori majoritate în Parlament, nu sunt genul care să mă dau înapoi. Nu înseamnă că mă duc acasă şi aştept să mă sune domnul Iohannis”, a conchis Ponta.