Ponta: Nu mai ştii care e ciuma roşie, care e ciuma galbenă, pentru că un pesedist candidează la PNL, iar un penelist la PSD

Victor Ponta a afirmat, marţi, la Iaşi, într-o conferinţă de presă, că partidul pe care îl conduce este cea mai bună alternativă politică, el precizând că vrea să spargă "blaturile" dintre PSD şi PNL din multe judeţe.

"Atât la Iaşi cât şi la Bacău nu mai ştii care e ciuma roşie, care e ciuma galbenă, ce culoare mai au, pentru că un pesedist candidează la PNL, iar un penelist la PSD. E nevoie de o construcţie alternativă pentru cei care spun că s-au săturat şi de PSD şi de PNL, şi de pesediştii din PNL şi de peneliştii din PSD. Vreau să spargem blaturile astea care cred că reprezintă un blestem pentru România. De 30 de ani vedem aceleaşi schimbări. Sunt convins că încet-încet, Pro România va fi acea soluţie pentru cei care nu mai vor ciuma roşie, galbenă, amestecată", a declarat preşedintele Pro România, Victor Ponta.

Întrebat dacă este dezamăgit de faptul că primarul de Iaşi Mihai Chirica a trecut de la PSD la PNL, după ce edilul a participat la un moment dat şi la unele acţiuni politice ale Pro România, Ponta a spus că Mihai Chirica este "extrem de nestatornic în iubirile politice".

"N-am dezamăgiri, am doar bucurii când oamenii confirmă lucruri bune. Primarul Chirica este extrem de nestatornic în iubirile politice, nu cred că trebuie să suferim din chestia asta. Important e ca această nestatornicie să nu-l afecteze activ ca primar, pentru că Iaşiul are un potenţial extraordinar care trebuie folosit", a spus Victor Ponta.

Liderul Pro România consideră că PSD va pierde alegerile atât în Bacău, cât şi la Iaşi.

"La Bacău a ieşit şeful PSD (Dragoş Benea – n.r.) să anunţe cum suntem noi bolnavi. Şeful PSD Bacău e şi specialist în Covid. O să mă mai duc de vreo două-trei ori la Bacău până sunt sigur că pierde PSD-ul dacă tot ne doreşte infectaţi. Ca şi la Iaşi şi la Bacău PSD-ul probabil va pierde ceea ce consideră nişte judeţe roşii. Şi îi deranjează candidatura Pro România pentru că este o candidatură, şi la Bacău şi aici la Iaşi, care ia foarte multe voturi. Dar nu mă aşteptam ca războiul să se ducă în acest mod. La Bacău, candidata noastră doamna Ţaga (Aurelia Ţaga, candidat la şefia CJ Bacău - n.r.) este medic, îşi face datoria. Acum în loc să se ducă să aibă grijă de pacienţi trebuie să stea acasă, pentru că aşa a zis şeful PSD că are o problemă. Noi ne-am testat, nu am făcut nimic de atunci şi până aseară (luni seară – n.r.) când am primit testul. Dacă era pozitiv evident că nu ne-am mai fi văzut astăzi (marţi – n.r.)", a declarat Victor Ponta.