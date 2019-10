Ponta: Nu mă întorc în PSD, nu am cum să fiu preşedinte. Am un proiect cu care vreau să iau oamenii buni din PSD

”Nu mă mai întorc în PSD, nu voi fi membru, deci nu pot să fiu nici preşedinte, nici vicepreşedinte, nici nimic”, a declarat, duminică seară, la România TV, Victor Ponta, întrebat despre informaţiile potrivit cărora ar vrea să preia PSD.

Ponta a explicat că nu este membru PSD pentru că a fost exclus şi nu intenţionează să revină.

”Am un proiect - Pro România - cu care vreau să iau oamenii buni din PSD”, a mai spus Ponta, precizând că, săptămâna viitoare, vor veni alături de partidul său doi primari reşedinţă de judeţ cu care el a făcut campanie electorală în 2016.

Liderul Pro România a explicat că va continua să abordeze oamenii buni din PSD, apreciind că sunt foarte mulţi.

În plus, Ponta a explicat că îşi doreşte să candideze la Preşedinţie în 2024. Întrebat de ce nu a făcut-o în acest an, Ponta a spus: ”M-am grăbit odată în viaţă şi eu învăţ din greşelile mele. Când te grăbeşti, greşeşti”.

Ponta susţine că Dan Barna nu este pregătit pentru candidatura la Preşedinţie, iar el când va decide să candideze va fi pregătit.

Nu m-a apucat dragostea de Dăncilă

”Eu cred că am făcut un lucru bun schimbând Guvernul. Doamna Dăncilă mi-a promis, încă din august, că va restructura guvernul. Incompetenţa a dus la o gaură din buget de 30 de miliarde de lei. În 2015, ultimul an când am fost eu premier, pe tot anul deficitul a fost de 10 miliarde de lei. Dacă anul trecut ai avut datorii de 100 de lei, anul ăsta ai 500 de lei. Nu se putea merge mai departe fără un ministru de Interne, fără un ministru al Educaţiei, fără un ministru al Energiei. Rămâne ca în locul a ceea ce nu funcţiona să vină un guvern bun, cu mai puţini oameni, să taie din birocraţie – directori, şefi, rude – să ia nişte măsuri care nu s-au luat”, a declarat Ponta.

Întrebat despre ideea pe care a avut-o de a reface o majoritate de stânga, Ponta a spus: „Nu m-a apucat dragostea de Dănclă şi de baroni, ci era vorba de alegatorii PSD”.

Liderul Pro România a explicat că CEx-ul PSD a respins ideea propusă de el.

”La CEX, e ca la PCR, unanimitate perfectă”, a mai spus Ponta, care a adăugat că ”Dăncilă şi cei din CEX au trădat alegătorii”.

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, susţine că partidul pe care îl conduce nu vrea să racoleze toţi membrii PSD, însă este deschis unei colaborări cu social-democraţii, cărora le cere să lase „orgoliile de o parte”.

„Lăsaţi orgoliile de o parte, haideţi să ne aşezăm, noi cei care suntem de stânga, la o masă şi să găsim soluţii. (...) Ăsta-i mesajul meu pentru cei de la PSD: Dacă rămâneţi şi după dezastrul de azi închişi în sediul de la Kiseleff cu ochelari de cal, vom avea un comisar de dreapta” a mai spus Victor Ponta, joi seară, la România TV.