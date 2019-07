Ponta iese la atac: Dacian Cioloş a negociat şi luptat, ca de obicei, pentru ţara lui, Franţa

„Nu este de ras - este de plans! Dacian Ciolos a negociat si luptat ( ca de obicei ) pentru tara lui - Franta! Problema noastra este cine negocieaza si cine se lupta pentru Romania! Marea negociere pentru principalele posturi de conducere la nivelul Uniunii Europene a dus la un rezultat trist - nicio persoana nascuta si crescuta in Estul Europei ( sau in oricare dintre cele 13 tari intrate in UE dupa 2004 ) nu a primit nimic!“, a scris pe Facebook Victor Ponta.

Ulterior, fostul premier a făcut un istoric al comisarilor pe care i-a avut România la nivelul UE. „Acum urmeaza un alt test - desemnarea Comisarului European din partea Romaniei :

1. in 2007 am primit un portofoliu nesemnificativ - am si uitat ca l-am avut pentru ca nimeni nu intelegea ce avea in attibutii

2. In 2009 Nicolas Sarkozy a vrut ca Franta sa aiba 2 comisari - si asa a ajuns Dacian Ciolos la Agricultura ( cu complicitatea lui Traian Basescu - dispus oricand sa faca ceva si cu “licuriciul” european , nu doar cu cel transatlantic) / in mandatul lui Ciolos agricultorii francezi au primit subventii tot de 3 ori mai mai decat cei romani

3. In 2014 , prin negocierea mea cu Hollande si Renzi si avand sprijinul lui Juncker Romania a primit ceva important - Dezvoltare Regionala! Avand-o pe Corina Cretu ( si echipa ei de asistenti romani) am adus in tara inca 10 miliarde de euro / si propunerea pentru viitorul buget este oricum mai mare cu inca 6

4. In 2019 va negocia Klaus Iohannis dar numirea o face Viorica Dancila - sa ne rugam sa obtinem ceva semnificativ pentru Romania ! Ajung insa rugaciunile! Noi vrem un Comisar ProRomania- sa tina cu Romania!“, a completat Victor Ponta.

