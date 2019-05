Ponta: Guvernul vrea să desfiinţeze Secţia Specială pentru magistraţi prin OUG

Dăncila e cumva şefa PSD-ului. Credeţi că, atât cât o cunoaşteţi, se poate menţine la şefia PSD ?



E urmaşa lui Ion Iliescu şi a lui Adrian Năstase. Şi a mea. Poate fi menţinută la conducerea PSD.



Cine credeţi că e acum mâna forte din PSD ?



Paul Stănescu e mâna forte. Se putea mult mai rău.



De ce Dăncilă nu merge până la capăt, să o revoce pe Carmen Dan de la Interne sau să-l revoce pe Vâlcov ?



Pălărie de premier pentru doamna Dăncilă e prea mare.



V-a sunat şi pe dvs doamna Dăncila ?



Nu, nu m-a sunat. Am vorbit cu mulţi oameni din PSD. Ei m-au căutat. Unii dintre ei m-au invitat să mă întorc, dar nu cei din conducere. Eu am rămas popular la nivelul doi.



În vremea lui Liviu Dragnea PSD a facut nişte lucruri precum modificările la Codurile Penale. Ce se intampla cu toate astea ?



Domnul Iohannis îşi face toate modificările cu mâna guvernului Dăncilă. Am înţeles că se desfiinţează Secţia Specială pentru magistraţi prin OUG. Nu se mai votează Codurile Penale, se respinge OUG 114.

Urmăreşte şi restul declaraţiilor lui Victor Ponta - Victor Ponta: Între Dragnea şi Ludovic Orban nu e nicio diferenţă. Orban a sabotat-o pe Turcan şi nu-l vrea pe Rareş Bogdan premier. Moţiunea nu trece

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: