Ponta, după discuţia cu Dăncilă şi Tăriceanu: Nu am luat o decizie de colaborare

„Am insistat doar pe obiectivul principal al ProRomania - o schimbare radicală faţă de tot ceea ce s-a întâmplat din Ianuarie 2017 şi pânp în 27 Mai 2019: asigurarea unei guvernări eficiente şi a unor reforme adevarate în domeniul administraţiei publice, al economiei şi finanţelor, educaţie, sănătate, mediu şamd. Evident că nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice (asemenea decizii pot fi luate doar de către Echipa ProRomania) / aşa cum am făcut şi atunci când am discutat cu liderii Opoziţiei sau cu Preşedintele Iohannis am dat dovadă de dorinţă de dialog - dar am prezentat şi susţinut punctele de vedere ale ProRomania şi interesele sociale şi economice pe care noi le reprezentăm”, a scris Victor Ponta pe Facebook.







Preşedintele PSD a anunţat încă de săptămâna trecută că urmează să se întâlnească cu liderii Pro România şi ALDE, respectiv Victor Ponta şi Călin Popescu Tăriceanu, pentru a discuta despre alegerile prezidenţiale. „Am vorbit la telefon, nu am reuşit să avem o discuţie care să vizeze alegerile prezidenţiale. Cu siguranţă voi avea o discuţie atât cu domnul Tăriceanu, sper că şi cu domnul Victor Ponta. Cred că dialogul este foarte important. Îmi doresc o coaliţie a celor trei partide pentru a susţine candidatul la prezidenţiale”, a anunţat Viorica Dăncilă, la Bistriţa.



