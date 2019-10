PNL: Urmările legii recursului compensatoriu - peste 7000 de criminali, violatori şi tâlhari pe străzile României

Totodată, potrivit răspunsului primit de Florin Roman, în prezent „circula liberi pe străzile României: 943 criminali, 110 infractori condamnaţi pentru act sexual cu un minor, 2300 de deţinuţi eliberaţi mai repede după ce au comis fapte de tâlhărie, dar şi 35 de persoane încarcerate pentru mita”. Acesta mai arată că şi numărul violatorilor eliberaţi înainte de termen este unu alarmant - 634.





Liberalul mai afirmă că din totalul celor eliberaţi mai devreme, 1877 au fost încercaraţi din nou pe motiv că fie au comis noi fapte grave, fie au fost implicate în alte dosare. Acesta a adăugat că deşi premierul Viorica Dăncilă a promis înăsprirea pedepselor de detenţie pentru criminali ca urmare a tragediei de la Caracal, „declaraţiile au rămas vorbe” şi că mai mult, guvernarea a blocat aprogarea recursului compensatoriu”.







„Cel mai grav este însă ca nu mai puţin de 507 infractori eliberaţi au comis noi fapte violente: 47 au comis omoruri şi omor calificat; 357 au comis noi tâlharii; iar 47 au violat din nou! Fata de luna iunie, numărul celor eliberaţi mai repede de guvernul PSD a crescut cu 3000. După tragedia de la Caracal, premierul Dancila promitea cu voce gravă, înăsprirea pedepselor şi detenţie pe viaţa pentru criminali. Toate aceste declaraţii au rămas vorbe. Mai mult decât atât, guvernul Dancila a blocat abrogarea recursului compensatoriu”, a mai relatat Florin Roman.





Deputatul i-a solicitat apoi premierului să abroge „în regim de urgenţă” recursul compensatoriu.







„PNL solicita PSDancila abrogarea in regim de urgentă a recursului compensatoriu. Solicitam totodata discutarea in regim de urgentă a proiectelor depuse de PNL in parlament, pentru sistemul de găsire urgentă a copiiilor dispăruţi, pentru detenţie pe viaţa pentru cei care ucid femei gravide şi copii, introducerea brăţărilor electronice. Fiecare ora de întârziere înseamnă noi drame pe străzile României, unde nimeni nu mai este in siguranţa”, a conchis liberalul.