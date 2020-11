PNL Neamţ solicită demisia lui Ionel Arsene din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean

„Ionel Arsene a făcut prea mult rău pentru a mai putea fi parte a oricărei decizii cu privire la Spitalul Judeţean de Urgenţă Neamţ. Consecinţele deciziilor lui au fost tragice pentru nemţenii care şi-au găsit sfârşitul în locul în care ar fi trebuit să fie salvaţi. Pentru familiile lor. Pentru cadrele medicale rănite. Pentru toţi cei care se zbat acum între viaţă şi moarte. Pentru toţi locuitorii Neamţului care îl plătesc, din taxele şi impozitele lor. Pentru toţi aceştia, Ionel Arsene este un călău. Să-l girăm pe Arsene cu prezenţa noastră astăzi ar însemna să ne facem parte a unui viitor macabru în care astfel de tragedii se pot întâmpla oricând. Ar însemna să le întoarcem spatele tuturor nemţenilor care ştiu situaţia spitalului şi cine l-a transformat într-un cimitir pentru oamenii bolnavi. Ar însemna să ne aşezăm la masă cu vinovatul moral pentru moartea a 10 oameni. Nu, nu vom face asta”, arată reprezentanţii filialei PNL Neamţ, într-o postare pe Facebook.

Sursa menţionată precizează că Ionel Arsene a schimbat şase manageri ai SJU Neamţ în ultimul an.

„Arsene conduce spitalul de 5 ani şi, doar în ultimul an, i-a numit manageri ai SJU pe Codruţ Munteanu, Alexandru Juncu, Toader Mocanu, Florin Apostoaie, Silviu Verzea şi Lucian Micu. Ar fi trebuit să ne consulte atunci când a inventat posturi şi concursuri driblând legea pentru a-i oferi recompense în dar domnului Micu (iar Lucian Micu nu este singura slugă a lui Arsene pusă pe poziţii cheie şi bani grei în acest judeţ). Dacă ar fi întrebat pe cineva atunci, i-ar fi spus că face o greşeală uriaşă numind un om care, după tragedie, spunea pe toate posturile de televiziune că cei care au murit arşi “erau oricum în stare gravă”. Domnilor Arsene şi Micu, să vă uitaţi în ochii copiilor şi fraţilor celor care au pierit în explozie şi să le spuneţi asta! Să le spuneţi asta medicilor care au suferit arsuri încercând să-i salveze pe cei «care erau oricum în stare gravă»! Să spuneţi asta unei ţări întregi care e acum îngrozită de ideea că ar putea ajunge într-o secţie de ATI în spitale administrate de călăi roşii, neştiind dacă se mai întorc vreodată acasă”, mai transmite filiala liberală.

Liberalii mai spus că Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ va avea un management profesionist de abia după ce unitatea medicală va trece în subordinea Ministerului Sănătăţii.

„SJU Neamţ are nevoie de un management profesionist, iar acest lucru se va întâmpla prin deciziile Ministerului Sănătăţii, în subordinea căruia SJU Neamţ va trece. Până şi profesorul Alexandru Rafila, deşi aflat acum pe listele PSD, o spune clar: cu atâţia manageri în ultimul an, practic acest spital NU a fost condus. Planul administrativ pentru SJU Neamţ se va face de acum de către Ministerul Sănătăţii, nu de către Ionel Arsene, care nu mai are niciun cuvânt de spus în faţa nimănui în acest judeţ. Domnule Arsene, aţi călcat, literalmente, pe cadavre. Pentru funcţii, pentru bani, pentru puterea de a înrobi acest judeţ. Aşadar, vă cerem public să demiteţi astăzi Preşedintele Consiliului de Administraţie a spitalului, Directorul economic şi Directorul de resurse umane. Vă cerem public să puneţi la dispoziţia presei documentaţia pentru toate achiziţiile făcute de SJU Neamţ şi Consiliul Judeţean pentru spital, din 2017 şi până în prezent. Şi vă cerem public, domnule Arsene, să vă prezentaţi demisia de onoare din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean”, mai indică sursa menţionată.

De asemenea, PNL Neamţ subliniază că Ionel Arsene nu mai reprezintă pe nimeni în acest judeţ, ci doar „o pată din istoria recentă a judeţului Neamţ şi o palmă peste obrazul celor care v-au crezut vreo clip, minciunile”.

„Pentru că incompetenţa, corupţia, setea de putere şi de bani, lipsa de principii şi de responsabilitate pentru cei care vă plătesc să vă faceţi treaba, toate acestea au ucis 10 oameni în spitalul din Piatra Neamţ. Domnule Arsene, dumneavoastră nu mai reprezentaţi pe nimeni în acest judeţ. Reprezentaţi doar dovada vie că, acolo unde domnesc încă soldaţii şi baronii lui Dragnea, românii nu sunt în siguranţă. Şi dacă nu mor de foame, mor în spitale. Reprezentaţi doar o pată în istoria recentă a judeţului Neamţ şi o palmă pe obrazul celor care v-au crezut, vreo clipă, minciunile. Reprezentaţi trecutul sumbru, domnule Arsene, şi trebuie să plecaţi astăzi din fruntea acestui judeţ de care v-aţi bătut joc cu preţul a 10 vieţi omeneşti”, conchide postarea organizaţiei.