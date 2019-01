Curăţenie în PNL. Baronul de Giurgiu pro-PSD a fost demis. Ce declaraţii controversate a făcut liberalul

Potrivit unor surse participante la şedinţă, demiterea lui Marin Anton a trecut cu 58 de voturi „pentru“, împotrivă fiind doar 11 voturi. Anterior, o asemenea decizie a fost luată şi de Biroul Executiv.

Demiterea lui Anton de la şefia PNL Giurgiu a fost generată de o declaraţie prin care se poziţiona împotriva partidului pe tema amnistiei, în condiţiile în care el e trimis în judecată pentru luare de mită. Întrebat ce părere are despre legile Justiţiei, Marin Anton a răspuns: „Nu ma intrebati, iarăşi sunteti cu funia in casa spânzuratului. De ce ma intrebati pe mine? Eu sunt subiectiv la subiectul asta, nu am cum sa nu fiu subiectiv. Am o problemă acasa. Daca apare amnistia, am o problema acasa cu copiii, care au zis ca cel putin odata vor vota PSD-ul. Daca dau chestia asta cu amnistia «noi odata vom vota PSD-ul», nu stiu la care alegeri, dar indiferent de situatie noi odata vom vota PSD-ul pentru ca ti-a adus linistea. Asta e si cu nevasta-mea”.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: