PNL cere demisia ministrului Apărării, după ce a pierdut procesul cu Iohannis

„Curtea de Apel a respins, pe fond, acţiunea prin care ministerul Apărării cere anularea decretului de numire a generalului Nicolae Ciucă în funcţia de şef al Statului Major al Armatei. Practic, timp de trei luni, Armata Română a fost aruncată deliberat in incertitudine din cauza ambiţiilor lui Liviu Dragnea de a controla chiar şi acest domeniu, unde nu are nicio atributie. Într-un context regional complicat, aceste ambiţii periculoase pot genera riscuri majore de securitate, iar ministrul Gabriel Leş trebuie să demisioneze de urgenţă din funcţie. Nu este posibil să conduci ministerul Apărării în detrimentul soldaţilor din teatrele de operaţii - pe care nu ai nici macar politetea sa ii privesti in timpul prezentarii onorului, alegand sa te uiti in telefon - şi în favoarea intereselor liderului de partid”, a scris vicepreşedintele Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaţilor Ovidiu Raeţchi, vineri, pe Facebook.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Dancă a declarat că se impune demisia lui Gabriel Leş pentru că a încercat să saboteze interesele naţionale.

„Astăzi (vineri - n.r.) preşedintele Klaus Iohannis a câştigat în instanţă repunerea în drepturi a generalului Nicolae Ciucă. Este o veste bună pentru armata română, este o veste bună pentru siguranţa naţională care în această perioadă este ameninţată de diverse pericole în special din zona de est, iar ceea ce a făcut ministrul Apărării Gabriel Leş, acţionând în instanţă împotriva generalului Nicolae Ciucă, împotriva decretului prezidenţial al lui Klaus Iohannis, a fost un act de sabotare şi de trădare a intereselor naţionale. Ministrul Apărării, Gabriel Leş, trebuie să îşi dea demisia de îndată şi să îşi asume responsabilitatea actelor sale care a pus în pericol siguranţa naţională”, a afirmat Ionel Dancă, vineri, într-o conferinţă de presă.

Reacţia liberalilor vine după ce Curtea de Apel Bucureşti a respins, vineri, acţiunea Ministerului Apărării prin care a solicitat anularea decretului semnat de Klaus Iohannis, de prelungire a mandatului de şef al Statului Major al Apărării pentru Nicolae Ciucă. Decizia nu este definitivă.

