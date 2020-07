PNL a atacat la CCR DNA-ul pădurilor. Allen Coliban: Este inadmisibil jocul dublu pe care îl face PNL. Au votat legea în Senat ca să o atace la CCR

„Tocmai am aflat că Guvernul PNL a atacat la CCR Legea de înfiinţare a DNA-ului Pădurilor.

Astăzi DNA-ul Pădurilor trebuia să fie în vigoare, dar preşedintele nu s-a grăbit să promulge legea, probabil ca să dea timp Guvernului PNL să scrie sesizarea la CCR. Este inadmisibil jocul dublu pe care îl face PNL. În Parlament, PNL s-a abţinut la vot în Camera Deputaţilor şi, ulterior, a votat pentru lege la Senat, pentru ca apoi Guvernul să atace legea la CCR.

Atât de puternice sunt legăturile între mafia lemnului şi PNL? Îi cer premierului Ludovic Orban să explice public de ce a contestat la CCR DNA-ul Pădurilor. PNL este apărătorul hoţilor de lemne?”, a afirmat Allen Coliban miercuri pe Facebook.

Barna: O decizie stupefiantă şi dezamăgitoare

Şi liderul USR Dan Barna a reacţionat, precizând că acţiunea PNL-ului e împotriva înţelegerii dintre PNL şi USR privind investirea primului cabinet Orban

Acest gest nu face decât să demonstreze contrariul. Am acceptat susţinerea investiturii primului cabinet Orban cu acest obiectiv explicit formulat. Acţiunea de azi merge, în mod inexplicabil, în direcţia opusă”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Uniunea Salvaţi România transmitea atunci că votarea proiectului de lege înseamnă un moment istoric pentru combaterea infracţionalităţilor de mediu din ţara noastră. Prin înfiinţarea DNA-ului Pădurilor Parlamentul arată că protejarea mediului devine o prioritate pentru România.

„Sunt Preşedinte al Comisiei pentru Mediu şi mare parte dintre semnalele pe care le-am primit în ultimii ani fac trimitere directă la infracţionalitate de tip mafiot din domeniul mediului. Mafia din domeniul mediului din România este un lucru cert, reliefat în cifre - 20 de milioane de metri cubi ce dispar din pădurile României, 25.000 de morţi anual din cauza poluării, infringement pe deşeuri care ne va costa sute de milioane de euro anual, gropi de gunoi care sunt adevărate bombe ecologice, albii ale răurilor distruse de balastiere ilegale. Ce a făcut statul român împotriva acestei mafii până acum? Aproape nimic - doar câteva dosare pe infracţionalitate forestieră, cu un volum total departe de dimensiunea prejudiciului şi ZERO dosare pe restul infracţiunilor de mediu. Din aceste motive am iniţiat înfiinţarea DIIM şi mă bucur că, începând de astăzi, mafia mediului are ca adversar o instituţie specializată, cu personal pregătit corespunzător”, declara senatorul USR Allen Coliban, preşedintele Comisiei pentru Mediu, iniţiator al proiectului de lege.