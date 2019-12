PLUS îi pune beţe-n roate lui Nicuşor Dan. Cum îi blochează candidatura la Primăria Capitalei

„Referitor la solicitarea dumneavoastră, în ceea ce priveşte candidatul la funcţia de primar susţinut de alianţa politică, acesta nu poate candida independent, fiind obligatoriu să facă parte dintr-un partid politic membru al alianţei”, se arată în răspunsul AEP către PLUS. De altfel, în urmă cu o săptămână, după ce USR a stabilit că Nicuşor Dan va fi candidatul partidului, Dacian Cioloş s-a arătat surprins şi a amintit înţelegerea dintre cele două partide. „Am decis că fiecare îşi stabileşte un candidat din cadrul partidului, apoi alegem un candidat comun al alianţei. Înţeleg că USR a decis să aleagă un candidat independent. Nicuşor Dan nu mai e membru al partidului”, a precizat Cioloş. Mai mult, duminica trecută, Cioloş a criticat partenerii de alianţă, preocupaţi mai mult de răfuielile interne şi excluderi din partid.

Nicuşor Dan nu vrea înapoi în USR

Răspunsul AEP către PLUS are impact direct asupra lui Nicuşor Dan, în contextul în care acesta nu este membru al niciunuia dintre cele două partide şi fost ales deja candidatul USR pentru Primăria Capitalei. La începutul anului viitor, alianţa va trebui să aleagă candidatul comun. Într-o intervenţie la Digi24, fostul lider USR a explicat că este în avantajul său să rămână independent. „O să fie foarte greu ca PNL să sprijine un candidat al Alianţei USR PLUS, avantajul e că e mai uşor să fie sprijinit un candidat independent”, a spus Dan.

Dacă în cele din urmă Alianţa USR PLUS va decide să îl aleagă pe Nicuşor Dan, iar acesta va rămâne independent, cele două partide nu vor putea face campanie în numele său, nu vor putea deconta cheltuieli electorale şi nici nu vor apărea pe buletinul de vot. Cu toate astea, Nicuşor Dan este optimist şi subliniază că în precampanie orice alianţă poate face orice fel de acţiune politică, „pe banii ei pe care nu îi decontează nimeni, deci poate inclusiv să susţină candidatura unui independent”. Cât despre campania electorală, fostul lider USR aminteşte că fiecare candidat la Primărie are un plafon pentru suma pe care o poată cheltui, şi că, dacă va fi ales candidatul alianţei, o poate aduce el personal.