Plecare cu scandal din ALDE. Tăriceanu pune tunurile pe Andrei Gerea: Am greşit grav când l-am promovat

„Cred că o calitate pe care ar trebui să o aibă cât mai mulţi oameni politici este puterea de a recunoaşte greşelile pe care le fac. Nimeni nu aşteaptă căinţă, dar oamenii au dreptul să ştie atunci când greşim. Eu am greşit grav atunci când l-am promovat şi susţinut pe Andrei Gerea. Am făcut-o cu bună intenţie crezând în tinereţea lui şi sperând că timpul îl va maturiza. Am roşit de multe ori atunci când Victor Ponta, în calitate de prim-ministru, îmi vorbea despre contraperformanţele Ministrului Energiei, Andrei Gerea. Am înghiţit multe de la colegii de coaliţie sau de la cei din partid când îmi reproşau susţinerea lui Andrei Gerea. Astăzi Andrei Gerea a ales un alt partid politic. Pentru că a stors tot ce se putea stoarce de la ALDE. Dar nu pleacă înainte de a distruge organizaţia ALDE din Bucureşti. Poate cei care îl primesc astăzi în rândul lor vor trage învăţăminte din greşelile mele. În rest, drum bun, cale bătută”, a scris pe pagina sa de Facebook Călin Popescu Tăriceanu.

Andrei Gerea a fost schimbat, marţi, de la şefia filialei ALDE Bucureşti. Deputatul îi ceruse public demisia lui Călin Popescu Tăriceanu de la conducerea partidului, pe motiv că acesta „contribuie decisiv la disoluţia ALDE”.

„Am muncit pentru partid, împreună cu alţi colegi, oriunde a fost nevoie, şi la ALDE Constanţa şi la ALDE Bucureşti. Nu regret efortul depus. Regret faptul că munca a fost în zadar pentru că, brusc, deciziile pe care le-aţi luat au distrus proiectele ALDE şi încrederea în acest partid”, a scris, la rândul său, Andrei Gerea.