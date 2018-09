Planul lui Ponta ca să-l dea jos pe Dragnea de la şefia Camerei Deputaţilor. „Există posibilitatea unei majorităţi anti-Dragnea. Lipsesc 10-15 voturi“

„Liderul de grup al deputaţilor PSD nu are curaj ( să propună revocarea lui Dragnea - n.r). Noi facem un amendament. prin care, spre exemplu, o treime din deputaţi să poată propune schimbarea preşedintelui. Apoi, în plen, vom avea o discuţie cu Opoziţia şi e foarte posibil să obţinem modificarea Regulamentului. Imediat după ce se modifică Regulamentul, trebuie să vină un alt candidat pentru şefia Camerei Deputaţilor - cel mai bine ar fi să vină din PSD. Aceasta să fie primul pas. După ce Liviu Dragnea pierde această poziţie din care manipulează legile, apoi se poate merge pe partea de Guvern şi pe partea de partid. Eu le-am scris deja paşii. Atât timp cât Dragnea are Guvernul, nu poate fi schimbat de la partid. La Camera Deputaţilor există posibilitatea să avem o majoritate anti-Dragnea. Există o majoritate anti-Dragnea. Ştiu exact câte voturi avea în plus domnul Dragnea. Ne trebuie încă 10-15 deputaţi PSD care să voteze“, a spus Ponta la Digi 24.

Art. 26 din Regulamentul Camerei Deputaţilor spune că preşedintele Camerei Deputaţilor poate fi revocat înainte de expirarea mandatului, cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, cu asigurarea cvorumului legal. Votul este secret şi se exprimă prin bile. Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar care l-a propus şi căruia îi aparţine funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Şi PNL vorbeşte de revocarea lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. „Astăzi, în şedinţa Biroului Executiv al Partidului Naţional Liberal voi propune spre analiză oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre pentru schimbarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea“, a scris vicepreşedintele PNL Gigel Ştirbu pe Facebook.

Vicepreşedintele liberal susţine că ar trebui să fie de acord şi cei din grupul anti-Dragnea din interiorul PSD. „Vreau să vedem cu toţii dacă cei 50 de parlamentari PSD de care vorbeau Stănescu, Firea şi Ţuţuianu se gândesc într-adevăr la binele României sau vor doar să pună mâna pe puterea din partid", mai afirmă Gigel Ştirbu.

Răzvrătiţii din PSD îl ameninţă pe Liviu Dragnea că vor bloca activitatea parlamentară, în timp ce liderul PSD o ameninţă pe Firea că-i dinamitează majoritatea în Consiliul General al Capitalei, susţin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul“. Unii lideri din teritoriu, care iarna trecută îl criticau dur pe Dragnea, s-au răzgândit şi au pus umărul la victoria zdrobitoare a liderului PSD.