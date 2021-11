Planul lui Orban, pas cu pas, de rupere a PNL

Deputaţii Ludovic Orban, Alexandru Kocsis, Ion Ştefan, Ionel Dancă, Constantin Şovăială, George Ionescu, Bogdan Bola, Claudiu Chira, Nicolae Giugea, Antonel Tănase, Gabriel Plăiaşu, Violeta Alexandru şi Adrian Miuţescu, precum şi senatorii Ovidiu Florean, Adrian Oros, Ion Iordache s-au desprins de PNL, iar în grupul disidenţilor mai sunt încă şapte-opt parlamentari care ar putea să spună adio partidului condus de Florin Cîţu, până la finalul anului.

De exemplu, au fost aleşi locali cu greutate, cum este cazul lui Romeo Dunca (şeful CJ Caraş-Severin), care au afirmat că-l sprijină pe Orban, dar nu pot pleca din partid că-şi pierd mandatul. Tacit, noua formaţiune a lui Orban va primi sprijinul unor filiale ca Vrancea, PNL Sector 5, Braşov şi Diaspora, dar şi de la Dâmboviţa, acolo unde Virgil Guran n-a plecat alături de fostul lider PNL, ci a ales să facă opoziţie internă. Cu toate acestea, mulţi dintre liberalii dâmboviţeni sunt alături de Orban, însă singurul ales care a părăsit PNL a fost deputatul Gabriel Plăiaşu. Orban se bazează pe ruperea de oameni din organizaţii ca Argeş, PNL Sector 1, PNL Sector 3, dar şi din Prahova şi Cluj pentru a putea să-şi formeze structuri în Capitală şi în mai multe judeţe. Acestea sunt calculele pe termen scurt, planul de durată fiind conturarea unor structuri locale în toate marile oraşe din ţară.

Consecinţa parlamentară concretă

Odată cu noul partid, Ludovic Orban şi aleşii din echipa sa vor putea să facă următorul pas, adică un grup parlamentar. Pentru moment, Orban are numărul necesar doar pentru Camera Deputaţilor, unde se poate constitui un grup cu minimum 10 deputaţi, iar el are deja 13, în timp ce pentru Senat i-ar mai trebui încă patru disidenţi, pentru că un grup senatorial are nevoie de minimum 7 membri.

În Camera Deputaţilor există precedentul Pro România, partidul condus de Victor Ponta, care în prima sesiune a anului 2019 a reuşit să-şi facă grup parlamentar cu aleşi plecaţi majoritatea din PSD. Deşi social-democraţii s-au opus iniţial, până la urmă grupul a fost recunoscut.