Daniel Constantin, la Adevărul Live: Liviu Dragnea va fi candidatul PSD la prezidenţiale. El şi Tăriceanu sunt de o toxicitate gravă

Imediat după CeX PSD, Draggnea a lansat un atac la adresa Pro România. A spus că Pro România e un partide securişti, că în spate sun George Maior şi Florian Coldea. Ce fel de relaţie este cu cei doi?

Niciun fel de relaţie nu este. Dragnea şi Tăriceanu sunt de o toxicitate gravă. Noi vrem să gândim un proiect pe termen mediu şi lung. România nu are nevoie doar de peticieală, România are nevoie de reformă. Vom pune umărul şi vom face ce este posibil să-i schimbăm pe Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu.

Chiar şi ieri, un coleg parlamentar, a revenit în PSD. Pentru Dragnea, cine pleacă e securist, cine se întoarce nu mai e securist.

Ponta anunţa că va depune un amendament astfel încât să fie uşurată procedura de înlăturare a şefului Camerei Deputaţilor?

Nu s-a întâmplat nimic cu demersul. Dacă se schimbă majoritatea, iar PSD şi ALDE nu mai au împreună majoritatea. PSD e independent de o anumită minoritate, care vrea să câştige tot mai multe drepturi, ceea ce e normal. PSD şi ALDE vor trebui să negocieze fiecare vot. Dacă se pierde majoritatea şi cu tot cu UDMR, atunci se modifică şi Regulamentul Camerei Deputaţilor.

E un haos social, politic şi economic. Fiecare decizie e contestată. E contestată fiecare decizie în stradă. Economic, nu e mai e încredere în Guvernul României. Nu mai vin investitori străini. Investiţiile sunt la cel mai mic nivel după 10 ani. În coaliţie nu se mai doreşte decât salvarea a 2 oameni. Noi vrem să punem umărul, dacă alţii nu reuşesc, să facem schimbarea spre societate. Oamenii au ajuns să nu trăiască bine în ţara lor. Nivelul de trai a scăzut.

PSD are nevoie de un adversar, la fel cum au nevoie şi pentru buget. Ei spun că totul se întâmplă din cauza statului paralel. Nici ei nu l-au putut defini. Suntem în 5 februarie şi investiţiile lui Dragnea sunt doar pe hârtie. În realitate, Dragnea şi Tăriceanu caută un vinovat. O să arate cu degetul spre preşedinte. Eu cred că nu sunt bani şi nu vor să înceapă execuţia bugetului. Cred că vor să înceapă cu investiţii. Eu sunt mai dreapta şi mi-ar fi plăcut să văd acea abordare liberală care a existat în 2015.

Nu votaţi bugetul PSD?

Categoric nu. O să depunem amendamente. Avem 100 de milioane de euro pentru finanţarea partidelor politice. E fără precedent. Cu toate că ne plângem că nu avem vitamina D. 80-90% din bani se duc pentru subvenţii la partide. E o lipsă de responsabilitate gravă. Pentru autostrada Iaşi-Târgu Mureş s-a alocat 2 milioane de euro.

Susţineţi diminuarea bugetelor instituţiilor din zona siguranţei naţionale?

Nu înţeleg limbajul dublu. Ei au pus banii, iniţial, apoi a venit Dragnea să vorbească de tăieri.

Nu vă e teamă că o să fiţi etichetaţi anexă a PSD?

Proiectul nostru e pe termen mediu şi lung. Nu îmi e teamă de etichete. Sunt oameni de calitate, oameni cu experienţă. Avem trei foşti prim-ministri, avem 11 foşti miniştri. Putem vorbi de lucrurile bune făcute de toţi cei care au fost în guverne.

O să mai fie veniri în Pro România?

Categoric da. S-a discutat cu mai mulţi.

Faceţi singuri opoziţie la PSD sau încercaţi o colaborare cu PNL şi USR în viitoarea sesiune?

Nu putem fi de acord nici cu multe lucruri din cele spuse de PNL. Pot fi colaborări punctuale. Mă uit şi la noua alianţă. Sunt surprins. Pe primele trei locuri sunt trei foşti miniştri din Guvernul Cioloş. Guvernul zero se transformă în Alianţa zero. De exemplu, în agricultură au fost zero alocări pentru sistemul de irigaţii, gândit de mine alături de dumnealui când era comisar european.

Credeţi că Dragnea va fi candidatul PSD la prezidenţiale?

Cu siguranţă cred că va fi. Îl cunosc bine, Am colaborat cu domnia sa.

Scade sub 30% PSD la europarlamentare?

Cred că da. Eu am văzut toate sondajele.

Tăriceanu candidează la prezidenţiale?

Acesta e motivul pentru care s-a întors în politică. A călcat în picioare oameni şi principii. Nu ştiu dacă va fi candidatul comun, dar cred că va candida.

Cred că Pro România va avea cea mai bună lista. Ponta va candida, dar se va retrage după alegeri. Apoi, va fi Corina Creţu, un politician cu multă experienţă. Apoi, cu siguranţă vor fi o serie de foşti miniştri.

Sunt şi foşti miniştri PSD?

Da!

Domnul Câmpeanu se numără printre ei?

Mi-aş dori tare să fie pe listă. Dumnealui ia decizia.

Pentru prezidenţiale cine va candida? Ponta?

Ponta a spus că nu va candida. Sunt trei variante pe care le analizăm.

Corina Creţu e printre variante?

Analizăm. Încercăm să punem pe cineva care să intre în turul 2.





